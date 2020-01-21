رسومها الجمركية مليون جنيه .. إحباط محاولة تهريب 9 أطنان أسماك عبر ميناء سفاجا

نجحت الاجهزة الامنية فى إحباط محاولة تهريب 9 أطنان أسماك عبر ميناء سفاجا البحرى.
أكدت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانئ سفاجا البحرى قيام (مسئولى إحدى الشركات - كائنة بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية)، بتهريب جزء من مشمول رسالة أسماك واردة من إحدى الدول العربية، بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركة المستحقة عنها.
عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة بمشاركة الجهات المعنية لفحص الرسالة المشار إليها، أسفرت أعمالها عن ضبط 9 طن أسماك مهربة ضمن مشمول الرسالة بالمخالفة للقانون ، وبمواجهة مندوب صاحب الشأن (مستخلص جمركى –مقيم بمحافظة البحر الأحمر) نفى علمه بواقعة التهريب ، وأفاد بإقتصار دوره على إنهاء الإجراءات.
وقدرت قيمة الرسوم الجمركية المستحقة بمبلغ (1092434- مليون وإثنان وتسعون ألف وأربعمائة وأربعة وثلاثون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على إتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية لإحكام السيطرة الأمنية على كافة منافذ للبلاد.