رسومها الجمركية مليون جنيه .. إحباط محاولة تهريب 9 أطنان أسماك عبر ميناء سفاجا

نجحت الاجهزة الامنية فى إحباط محاولة تهريب 9 أطنان أسماك عبر ميناء سفاجا البحرى.





أكدت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانئ سفاجا البحرى قيام (مسئولى إحدى الشركات - كائنة بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية)، بتهريب جزء من مشمول رسالة أسماك واردة من إحدى الدول العربية، بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركة المستحقة عنها.





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عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة بمشاركة الجهات المعنية لفحص الرسالة المشار إليها، أسفرت أعمالها عن ضبط 9 طن أسماك مهربة ضمن مشمول الرسالة بالمخالفة للقانون ، وبمواجهة مندوب صاحب الشأن (مستخلص جمركى –مقيم بمحافظة البحر الأحمر) نفى علمه بواقعة التهريب ، وأفاد بإقتصار دوره على إنهاء الإجراءات.





وقدرت قيمة الرسوم الجمركية المستحقة بمبلغ (1092434- مليون وإثنان وتسعون ألف وأربعمائة وأربعة وثلاثون جنيه).



