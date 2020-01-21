مرقس عادل: لا أعرف مصير الجزء الثاني لـ حواديت الشانزليزيه.. وأؤيد الوجوه الجديدة.. وياسمين صبري فنانة موهوبة

تحضيرات دقيقة سبقت حواديت الشانزلزيه

كواليس مسلسل حواديت الشانزليزيه أكثر من رائعة

حل المخرج مرقس عادل، ضيفا علي موقع "صدى البلد"، تحدث خلال الندوة عن ردود الأفعال التي حققها مسلسل "حواديت الشانزلزيه"، كما تطرق في الحوار إلى تجربته الجديدة من خلال مسلسل "فرصة ثانية " للنجمة ياسمين صبري المقرر أن يعرض رمضان المقبل.

وأضاف لـ"صدى البلد"، عندما عرض علي المؤلف أيمن سليم المسلسل شعرت في البداية أن العمل يحتاج الى تحضيرات كثيرة لأنه يتناول حقبة الخمسينات فالديكور والملابس والموسيقي التصويرية وأداء الفنانين لابد وأن يكون مختلفا لان هذه الفترة تختلف عن الفترة الحالية إضافة إلى أن الجمهور أصبح لديه وعي كبير وينتقد كل الأخطاء علي السوشيال ميديا فحاولت طوال الوقت أن أكون دقيقا".

وقال المخرج مرقس عادل إنه عندما عرض عليه مسلسل "حواديت الشانزلزيه" الذي يعرض حاليا محققا نجاحا جماهيريا.

كما قال المخرج مرقس عادل إن مسلسل "حواديت الشانزليزيه" يتناول فترة معينة وهي الخمسينيات وكان من الضروري أن يتم التحضير لهذه الحقبة لأنها تختلف عن هذه الفترة التي نعيشها .





وأضاف من خلال الندوة التي عقدها موقع "صدي البلد": المسلسل تم تحضيره في 12 شهرًا بداية من الملابس والتي تولت هذا الأمر مصممة الأزياء ملك ذو الفقار من حيث الفساتين ومقاسات الشنط، أيضا نوعية السجائر كذلك الديكور كل هذا الأمور كان لابد من التركيز عليها.





تابع: المسلسل كان يركز علي القبح والجمال والتميز بينهم ، الجمهور أشاد بالمسلسل علي مواقع التواصل الاجتماعي ولم يذكر أخطاء علي السوشيال ميديا، بالإضافة الي عدم وجود أخطاء فالجمهور متعمد التركيز علي الأخطاء وهذا نراه الفترة الأخيرة.





قال المخرج مرقس عادل أن كواليس تصوير مسلسل "حواديت الشانزليزيه " كانت أكثر من رائعة.

أضاف من خلال ندوة "صدى البلد": كواليس التصوير كانت رائعة خاصة أن الفنان إياد نصار الذي أثبت قدراته الفنية وكان مفاجأة العمل الفنان إدوارد والذي راهنت عليه في الدور الذي قدمه " محقق " بعيد عن الأدوار الكوميديا التي تعود الجمهور عليها ، أيضا مشاركة الفنان فريدة سيف النصر كان مفاجأة بالنسبة للجمهور على الرغم من أنها ظهرت في عدد من الحلقات إلا أنها كانت تريند.

قال المخرج مرقس عادل بأنه ليس ضد الوجوه الجديدة في مسلسل " حواديت الشانزلزية ".

وأضاف من خلال ندوة صدى البلد: هذا الموضوع أقصده لأسباب عديدة أبرزها أن الجمهور يفضل التنوع والتغير في الأعمال الفنية بالإضافة إلى اختيار هؤلاء الفنانين كان بعد عدد كبير من الاختبارات ، الحمد الله الفنانات حققوا نجاح كبير وهذا ظهر من خلال ردود الأفعال على السوشيال ميديا .



مسلسل" حواديت الشانزليزيه" بطولة اياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، انجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل.





ويظهر إياد نصار، فى شخصية أولى بالمسلسل ويؤدي دور الرجل الذى ينتمي لعائلة الباشاوات ومتزوج من داليا مصطفى، لكنه يقتل فى الحلقات الأولى، ويعود للظهور في شخصية ثانية ويعمل كمدير فى البنسيون.





وتدور أحداث "حواديت الشانزليزيه"، فى فترة الخمسينيات والحياة الاجتماعية من خلال العديد من الحواديت المتشابكة والمتداخلة مع تناولها بشكل مشوق، والمسلسل ينتمى لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة.





كما أكد المخرج مرقس عادل: إنه لا يوجد جزء ثان من مسلسل "حواديت الشانزليزيه " للنجم إياد نصار.

وأضاف عادل في تصريح لصدى البلد : شركة الإنتاج لن تتحدث معي عن هذا الموضوع، ولكن أتمنى أن يكون هناك جزءا ثانيا للمسلسل خاصة بعد النجاح الذي حققه، أما عن مشاركتي في جزء جديد لا أعرف أوافق أم أرفض لأن عند قبولي لابد من وجود أسباب كثيرة أبرزها أن العمل يحمل قصة تهم المشاهد حتي لايشعر المشاهد بالملل.



قال المخرج مرقس عادل، انه سعيد بمشاركة النجمة ياسمين صبري في مسلسل "فرصة ثانية " المقرر عرضه رمضان المقبل.

وأضاف عادل، خلال ندوة له بصدي البلد : الفنانة ياسمين صبري موهوبة وتبذل مجهودا كبيرا علي نفسها وعلي العمل من أجل الخروج بعمل يليق بها ، ومن أول جلسة تحضيرية وجدت أنها متحمسة وتضع أفكارا من أجل تقديم عمل يليق بمستوي الاعمال التي تعرض خلال الشهر .



وتابع : أيضا القصة التي يناقشها العمل تحمل العديد من المفآجات فانا أراهن علي هذا العمل .

ويجرى مخرج العمل مرقس عادل حاليًا ، بروفات قراءة مع الممثلين جمعت كلا من النجوم ياسمين صبرى ودياب وأحمد مجدى قبل انطلاق التصوير، وذلك للوقوف على التفاصيل المبدئية للشخصيات، حيث يرغب مخرج العمل تركيزه بشكل كبير على المسلسل حتى يظهر بشكل يليق بالجمهور فى الموسم الرمضانى.

ويعد مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى"، والذى شارك فى بطولته الفنان أحمد صلاح حسنى وأحمد حاتم وأحمد بدير وإسلام جمال وإدوارد وعمرو صحصاح وأخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.



قال المخرج مرقس عادل انه تم الانتهاء من تصوير فيلم "أحلي من الطلاق" ولكن لم يتم عرضه حتي الآن.

أَضاف مرقس عادل لـ صدي البلد: تم الانتهاء من تصويره بالكامل ولكن لا أعرف حتي الان موعد عرضه.

"أحلى من الطلاق" يدور حول عروسين يقرران الانفصال بعد زواجهما مباشرة، حيث يناقش العمل قضية الطلاق وما ينتج عنها في المجتمعات العربية، والفيلم بطولة فريال يوسف وفراس سعيد.





