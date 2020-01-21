بعد استقالة طارق يحيى.. بسيوني يقود الطلائع في ودية الإنتاج الحربي اليوم

يقود عبد الحميد بسيونى نجم الزمالك الأسبق والمدرب العام لفريق طلائع الجيش، فريقه فى المباراة الودية أمام الإنتاج الحربى والمقرر لها الواحدة والنصف ظهر اليوم على استاد جهاز الرياضة العسكرى بعد اعتذار طارق يحيي عن الاستمرار في منصبه.

واعتذر طارق يحيي المدير الفنى لطلائع الجيش عن عدم الاستمرار فى منصبه مديرًا فنيًا للفريق عقب الخسارة أمام الاتحاد السكندرى بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى العام بثلاثة أهداف دون رد على استاد جهاز الرياضة العسكرى.

وكان طلائع الجيش قد أعلن تعين طارق يحيى مديرًا فنيًا لفريق الكرة فى شهر نوفمبر الماضى خلفًا للبرازيلى سيرجيو فارياس الذى رحل عن تدريب الفريق بسبب تراجع النتائج، ولم يتم حسم استقالة طارق يحيي حتى الأن، فى ظل عدم تعليق إدارة طلائع الجيش على الأمر وعدم إعلان البديل.

وقاد طارق يحيى الطلائع فى 10 مباريات فاز فى مباراتين فقط على حساب الزمالك 3-2 ثم وادى دجلة 3-1 وخسر 5 لقاءات أمام سموحة ثم الجونة ثم حرس الحدود، الاسماعيلى ثم الاتحاد السكندري، وتعادل فى ثلاثة مواجهات ايضًا أمام طنطا والانتاج الحربى سلبيًا ثم مع أسوان 1-1.

ويحتل الطلائع المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 مباريات .