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مرأة

نظارة شمس وشيميز كاروهات.. منة فضالي تتألق بإطلالة كاجوال

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:12 م
منة فضالي
منة فضالي
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حياة عبد العزيز
شاركت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة منة فضالي بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت شيميز كاروهات باللون الأحمر والأسود، مع ارتداء بنطال جينز باللون الأسود، مع ارتداء توب باللون الأسود.

وظهرت خلال الصورة مرتدية نظارة شمس باللون الاسود، مع ترك شعرها البني منسدلًا.

واعتمدت الفنانة منة فضالي في الناحية الجمالية على وضع الميك اب الهادئ، حيث استخدمت احمر الشفاه باللون الكاشمير.

كما انها ارتدت بعض الاكسسوارات لاستكمال الاطلالة الكاجوال، فارتدت ساعة انيقة ، مع خاتم بسيط، وسلسلة على الرقبة، وحلق صغير في الأذن.
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