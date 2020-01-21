نظارة شمس وشيميز كاروهات.. منة فضالي تتألق بإطلالة كاجوال





منة فضالي بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت شيميز كاروهات باللون الأحمر والأسود، مع ارتداء بنطال جينز باللون الأسود، مع ارتداء توب باللون الأسود. وظهرت الفنانة





وظهرت خلال الصورة مرتدية نظارة شمس باللون الاسود، مع ترك شعرها البني منسدلًا.





واعتمدت الفنانة منة فضالي في الناحية الجمالية على وضع الميك اب الهادئ، حيث استخدمت احمر الشفاه باللون الكاشمير.





كما انها ارتدت بعض الاكسسوارات لاستكمال الاطلالة الكاجوال، فارتدت ساعة انيقة ، مع خاتم بسيط، وسلسلة على الرقبة، وحلق صغير في الأذن.