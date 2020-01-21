لرغبته في العمل.. انتحار طالب العدوة بعد رفض والده سفره إلى ليبيا

من أجل أن يملك نقودا ويستطيع أن ينفق على نفسه وعلى أشقائه ومساعدة والده في الإنفاق على متطلبات الأسرة، فكر محمد الطالب بالمرحلة الثانوية الصناعية في السفر إلى دولة ليبيا، ولكن والده رفض الفكرة بسبب الأوضاع الأمنية في ليبيا وخوفا على حياته إلا أن محمد أصر على فكرته وعندما تيقن أنه لن يستطيع السفر لتحقيق رغبته قرر أن ينهى حياته منتحرا فعد العدة بداخل حجرته ونفذ فكرته.





ترجع أحداث الواقعة، إلى تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا ، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير البحث الجنائى بالمديرية بورود بلاغ من العقيد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية بمصرع طالب بالثانوية الصناعية.

وتبين من تحريات البحث الجنائي التي أجراها الرائد محمد صلاح رئيس مباحث مركز العدوة، أن طالب بالصف الثاني يدعى محمد .ع 16 سنة أنهي حياته منتحرا حيث قام بشنق نفسه داخل حجرته بالمنزل بسبب تشاجره مع والده لرغبته في السفر إلى ليبيا وإصرار والده علي الرفض خوفًا علي حياته، وبسؤال أسرتة أكدوا ما جاء بالفحص وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.