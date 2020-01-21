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الجالية المصرية في لندن للرئيس: تحيا مصر.. وبنحبك يا سيسي.. فيديو

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:09 م
الجالية البريطانية
الجالية البريطانية
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ريهام فيكتور

نظمت الجالية المصرية، وقفة مؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة البريطانية، معبرين عن انتمائهم ووطنيتهم لبلادهم العزيزة مصر.

وحمل المشاركون أعلام مصر ورددوا هتافات: "تحيا مصر ويحيا الرئيس السيسي"، و"بنحبك يا سيسي"، و"سيسي يا قاهر الإخوان".

ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأول، الأحد، إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة في أعمال قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.


وتعد قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية، التي تنعقد على مدار 3 أيام بمشاركة العديد من الحكومات والمؤسسات الدولية لاستعراض وتعزيز الفرص الاستثمارية في القارة السمراء، حدثا مهما خصوصا مع قرب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يدعم استثمارها في أفريقيا.


ومن المقرر أن تشهد القمة مشاركة أكثر من 350 متحدثا خلال أكثر من 30 جلسة تركز على دول مصر والجزائر والمغرب وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا.


وكان الرئيس السيسي قد حضر الأحد أعمال مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، إلى جانب عدد من قادة الدول ورؤساء المنظمات الدولية في إطار الجهود المبذولة لوضع حد للنزاع في ليبيا. 
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