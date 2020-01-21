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أخبار البلد

40 دولة و808 أجنحة و900 دار نشر.. رئيس الوزراء يفتتح معرض القاهرة للكتاب غدا

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 03:42 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدا، الأربعاء، معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، والذى ستقام فعالياته بدءًا من 22 يناير الجاري، وحتى 4 فبراير المقبل، تحت شعار "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع".

ويشارك فى الدورة 51 من معرض القاهرة الدولى للكتاب الذى يقام تحت شعار "مصر أفريقيا ثقافة التنوع" 40 دولة، وتحل السنغال كضيف شرف، واختار الدكتور جمال حمدان شخصية لها هذا العام ويضم 808 جناح عرض و900 دار نشر، بالإضافة إلى 41 مكتبة من سور الأزبكية، كما تحتضن 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة ولأول مرة يتم إطلاق تطبيق إلكترونى يساهم فى التيسير على الزائرين معرفة أماكن دور النشر وما تعرضه من الإصدارات بجميع بياناتها والفعاليات المصاحبة ومواعيدها.

يذكر أن معرض القاهرة الدولى للكتاب يستضيف 40 دولة فى الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، بزيادة 3 دول عن دورة اليوبيل الذهبى، حيث تشارك 12 دولة أفريقية هى "السودان، وغانا، وتنزانيا، وجنوب أفريقيا، وجنوب السودان، وليبيا، والجزائر، والمغرب، وتونس، وإريتريا، والصومال، ونيجيريا".
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التفاصيل الكاملة للدورة الـ51 من معرض القاهرة للكتاب.. مشاركة ٩٠٠ دار نشر و٤١ مكتبة من سور الازبكية.. 5 جنيهات قيمة تذكرة الدخول.. و935 فعالية ثقافية وفنية على مدار أيامه

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