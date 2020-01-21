AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

فحص 1719 مواطنا بالمجان فى قوافل طبية بأسوان

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:08 م
قافلة طبية
قافلة طبية
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
نظمت مديرية الصحة بأسوان قافلة طبية استمرت أعمالها على مدار يومين، ونجحت فى إجراء الكشف المجانى لـ 1719 مواطنًا ومواطنة من أهالى قرية الرقبة التابعة لمركز دراو .

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان أن هذه القافلة تأتى فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (حياة كريمة).

وقال وكيل وزارة الصحة بأسوان إن فعاليات هذه القوافل تهدف إلى توفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين وخاصة فى المناطق البعيدة والنائية.

كما أشار الدكتور إيهاب حنفى إلى أن فعاليات القافلة الطبية تضمنت توفير الخدمات العلاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية المختلفة.


وتابع أن القافلة الطبية نجحت فى إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية ، بجانب عقد ندوات توعية تثقيف صحى لأكثر من 347 سيدة بالمكان حيث إنه تم أيضًا صرف الأدوية والعلاج المناسب لكل حالة مرضية بالمجان.
فحص 1719 مواطنا بالمجان فى قوافل طبية بأسوان
فحص 1719 مواطنا بالمجان فى قوافل طبية بأسوان
فحص 1719 مواطنا بالمجان فى قوافل طبية بأسوان
فحص 1719 مواطنا بالمجان فى قوافل طبية بأسوان
فحص 1719 مواطنا بالمجان فى قوافل طبية بأسوان
فحص 1719 مواطنا بالمجان فى قوافل طبية بأسوان
فحص 1719 مواطنا بالمجان فى قوافل طبية بأسوان
فحص 1719 مواطنا بالمجان فى قوافل طبية بأسوان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكشف على 1965 مواطنًا فى قافلة طبية مجانية بقرية فى أسوان.. صور

صحة أسوان: الكشف المجاني على 3173 مواطنا في يومين

صحة أسوان : إجراء الكشف المجانى على 2666 شخصا بمركز إدفو .. صور

الكشف على 4482 مواطنا ومواطنة فى قافلتين بأسوان.. صور

صحة أسوان : إجراء الكشف الطبى لـ 3688 مواطنا داخل القوافل الطبية .. صور

مجانا..الكشف الطبى على 4230 مواطنا بالقوافل الطبية في أسوان

ترشيحاتنا

احذر تناول الشاي والقهوة في هذا الوقت تحديدًا

بعد نتفه الحمام في بانيو الفندق.. هجوم شرس على أحد نجوم سناب شات

عبد المنعم رياض.. حكاية تمثال شاهد على بطل ذهبي استشهد وسط جنوده

فى عيد ميلاد ياسمين صبرى.. تعرف على عمرها الحقيقي وقصة زواجها

شيماء وإبراهيم.. قصة الزوجة اللعوب وعشيقها على فراش الزوجية بالمعصرة

هل يجوز الذكر والتسبيح وأنا على جنابة .. الإفتاء ترد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبد المنعم رياض.. حكاية تمثال شاهد على بطل ذهبي استشهد وسط جنوده

السر في الممر.. شاهد نزلاء فندق يتفاجأون بفيل ضخم يتجول خلسة في الردهة

صدمة علمية.. درجة حرارة أجسادنا ليست 37