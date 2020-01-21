وزيرة التجارة: الاستقرار السياسي في مصر يشجع الاستثمارات البريطانية.. فيديو

أكدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية تمثل مجال جيد لالتقاء الخبرات بين دول القارة الأفريقية وبريطانيا مؤكدة أنه أيضا يمثل تداولا للأعمال بين بريطانيا وأفريقيا.

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة خلال لقاء لها بفضائية اكسترا نيوز على هامش قمة بريطانيا وأفريقيا، أنه تم عقد عددا من اللقاءات مع بعض الشركات الإنجليزية التي لها استثمارات في مصر وحاولنا أن نلتقي أيضا مع أكثر من شركة أخرى لعرض فرص الاستثمار الموجودة.

وتابعت الدكتورة نيفين جامع أنه هناك محاولات تجرى لجذب مزيد من الاستثمارات الإنجليزية لمصر ويتم التنسيق حاليا على ذلك، مؤكدة أنه لكي يتم عمل نموذج يجذب الاستثمار يجب أن يكون هناك تعاون بين كل الجهات مثل قناة السويس والهيئة العامة للاستثمار .

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الاستقرار السياسي الذي تنعم به مصر خلال تلك الفترة يساعد على وجود فرص أكبر للاستثمار.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة، إن إنجلترا تستحوذ على أعلى الاستثمارات في مصر.