سفير سنغافورة: السياحة المصرية عادت فى 2020 ونسعى للتعاون

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، دومنيك جوه كوان سويي، سفير سنغافورة بمصر، وذلك لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في العديد من المجالات.





وأشار المحافظ، إلى أن سنغافورة من الدول الصديقة لمصر التى تربطهما معًا علاقات قوية منذ عام 1966، مؤكدًا على ذلك بزيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى سنغافورة لتدعيم و توطيد العلاقات الثنائية بين الجانبين.





وأوضح محافظ الإسكندرية، أن مصر تتحرك بخطي ثابتة لبناء مستقبلها بمشروعات قومية عملاقة مشيرا إلى أن دولة سنغافورة تعد من دول النمور الاسيوية التي برز دورها الاقتصادي القوي خلال السنوات الأخيرة وهو ما يعزز من ضرورة التعاون الاقتصادي بشتي المجالات ، مشيرا فى الوقت ذاته لوجود العديد من الفرص الاستثمارية بمحافظة الإسكندرية الجاهزة للانطلاق .





من جانبه، أكد سفير دولة سنغافورة بمصر أنه يتابع جيدًا التحسن الملحوظ فى تحسن وضع السياحة بمصر وزيادة عدد السائحين بعام ٢٠٢٠ لتصل إلى ما كانت عليه فى عام ٢٠١٠ مشيرًا إلى أن محافظة الإسكندرية بها الكثير من عوامل الجذب السياحي وهناك إمكانية كبيرة لزيادة فرص التعاون المشترك خلال الفترة القادمة.



