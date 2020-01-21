تمتنع عن تناول البيتزا والمكرونة ... نبيلة عبيد تكشف أسرار رشاقتها

يصادف اليوم عيد ميلاد النجمة نبيلة عبيد والتي أكملت اليوم عامها ال75 ، فهي من مواليد 21 يناير 1945 ، وتعد واحدة من النجمات اللأتي نجحن في الحفاظ على رشاقتهن منذ دخولها مجال الفن وحتى هذه اللحظة فوزنها لا يتعدى ال55 كيلو وهو الأمر الذي يثير تساؤلات محبيها وجمهورها بكافة أنحاء العالم .



وتحدثت نبيلة عبيد في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" عن أسرار رشاقتها وقالت :" الرياضة هو السبب الرئيسي وراء رشاقتي ولكن هناك بعض القواعد التي وضعتها لنفسي جعلتني أنجح في إنقاص وزني والحفاظ على جسمي منها الاكتفاء بتناول وجبتين فقط وتناول كميات قليلة من الطعام" .





وأضافت :" أحرم نفسي من اي طعام يحتوي على سعرات عالية كالبيتزا والمكرونة والعشاء اكتفي بكوب زبادي" .





وتابعت :" وأنا صغيرة في السن كنت مهووسة بالنحافة والظهور بجسم مثالي وفي بعض الأيام كنت أمتنع تمامًا عن تناول الأطعمة" .