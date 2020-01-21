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رياضة

تعرف على مجموعات الأندية العربية في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2022

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:04 م
منتخبات عربية
منتخبات عربية
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عمرو ابوبكر
أسفرت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 عن وقوع المنتخبات العربية في المجموعات الأولى والثانية والسادسة والتاسعة، وذلك ضمن فعاليات الحفل الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة.

وجاءت المجموعات كالتالي : 
المجموعة الأولى
"الجزائر - بوركينا فاسو - النيجر - جيبوتي "

المجموعة الثانية 
"تونس، زامبيا، موريتانيا، غينيا الاستوائية"

المجموعة السادسة
" مصر، الجابون، ليبيا، انجولا"

المجموعة التاسعة
"المغرب، غينيا، غينيا بيساو، السودان" 

وجاءت المواعيد المحددة لتصفيات مونديال 2022 كالتالي:

الجولة الأولى: من 5 إلى 13 أكتوبر 2020

الجولة الثانية: من 9 إلى 17 نوفمبر 2020

الجولتان الثالثة والرابعة: من 22 إلى 30 مارس 2021

الجولة الخامسة: من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2021

الجولة السادسة: من 4 إلى 12 أكتوبر 2021

كما ستقام مباراتا الدور الإقصائي النهائي في الفترة من 8 إلى 16 نوفمبر 2021

تعرف على مجموعات الأندية العربية في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2022
تعرف على مجموعات الأندية العربية في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2022
تعرف على مجموعات الأندية العربية في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2022
تعرف على مجموعات الأندية العربية في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2022
تعرف على مجموعات الأندية العربية في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2022
تعرف على مجموعات الأندية العربية في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2022
تعرف على مجموعات الأندية العربية في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2022
تعرف على مجموعات الأندية العربية في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2022
تعرف على مجموعات الأندية العربية في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2022
تعرف على مجموعات الأندية العربية في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2022
تعرف على مجموعات الأندية العربية في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2022
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