تعرف على مجموعات الأندية العربية في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2022

أسفرت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 عن وقوع المنتخبات العربية في المجموعات الأولى والثانية والسادسة والتاسعة، وذلك ضمن فعاليات الحفل الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة.





وجاءت المجموعات كالتالي :

المجموعة الأولى

"الجزائر - بوركينا فاسو - النيجر - جيبوتي "





المجموعة الثانية

"تونس، زامبيا، موريتانيا، غينيا الاستوائية"





المجموعة السادسة

" مصر، الجابون، ليبيا، انجولا"





المجموعة التاسعة

"المغرب، غينيا، غينيا بيساو، السودان"



