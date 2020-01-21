بسبب الهزار.. يطلق زوجته دون قصد في هذه الحالة.. عالم أزهري يكشف عنها

أرسلت سيدة سؤالا الى الشيخ أبو بكر الشافعي من علماء الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية تقول فيه: "قال لي زوجي بنية ضحك ومزاح أنت طالق لكن بدون نية كان يمزح فقط ما هو حكم ذلك هل وقع طلاق أم لا؟





رد الشيخ أبو بكر قائلا: يقع الطلاق وهذا قول الجمهور فهذا صريح الطلاق وهو واقع سواء كان قائله جادا أو هازلا، ولا تعتبر نيته لأنه تلفظ بلفظ الطلاق قاصدًا له، مستشعرًا أنه لفظ الطلاق، لكن نيته لا تريد الطلاق، فهنا وقع الطلاق ، ففي الحديث أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ثلاث جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النكاح، والطلاق والعتاق" .





حكم من قال لزوجته: أنت طالق على سبيل المزاح





رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه يقول صاحبه: (ما حكم قول الزوج لزوجته أنت طلقة في مسدس؟).





وأوضح أمين الفتوى إن هذه الحالة لا يقع بها الطلاق ولكن عليك أن تتقي الله لأن هذه الأمور تسمى بالترويع وهذه الأمور ليست من خلق المسلمين.





واستشهد وسام بحديث روى عن عبد الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلَى حَبْلٍ مَعَهُ فَأَخَذَهُ ، فَفَزِعَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا ".. رواه أبو داود.





وتابع: أنه على الزوج أن يتقي الله في زوجته وعليه ألا يستعمل مثل هذه الألفاظ.





حكم من قال لزوجته أنت طالق ولا يقصد الطلاق





قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه لا يقع الطلاق بذكر ألفاظه على سبيل الحكاية أو التعليم، فلابد من النية.





جاء ذلك في إجابته عن سؤال: «كان يروي لي زوجي قصة عن زوج طلق زوجته، وأثناء كلام زوجي ذكر ليّ أن صديقه قال لزوجته «أنت طالق»، فهل هذا الكلام يقع عليّ طلاقًا؟.





وأفتى بأن من ذكر لفظ الطلاق على لسانه دون أن يقصد فسخ عقد الزواج والطلاق الفعلى، لا تُحسب طلقته طلقة ولا يقع الطلاق.





حكم قول الرجل لزوجته " علي الطلاق بالتلاتة"





وقالت الدكتورة سعاد صالح أستاذة الشريعة بجامعة الأزهر إن قول الرجل لزوجته "عليا الطلاق بالثلاثة " للعلماء فيه قولان : قول انها تقع ثلاث طلقات والقول الآخر انها تقع طلقة واحدة.



