الهزائم مستمرة.. مصر للمقاصة مع ميدو «للخلف در»

يواصل فريق الكرة الأول بنادي مصر للمقاصة تحت القيادة الفنية لأحمد حسام ميدو تدهوره وسقوطه في المباريات بالدوري الممتاز والتي كان آخرها مواجهة فريق بيراميدز.





تغلب بيراميدز على منافسه مصر للمقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الممتاز.





ووضع ميدو والجهاز الفني للفريق، برنامجا تدريبيا، للخروج من الحالة الفنية السيئة التي يمر بها الفريق، وسلسلة النتائج الضعيفة خلال المباريات السابقة.





ولكن ميدو لم يستطع أن يفعل شيئا أمام بيراميدز سوى أن يتم طرده من المباراة بعد العديد من الاعتراضات ضد الحكم، وتحقيق الفريق الفيومي هدفا وحيدا.





سقط ميدو مع المقاصة في العديد من المباريات ولم يظهر بشكل فني جيد، منذ توليه الإدارة الفنية للفريق الفيومي منذ بداية الموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز.





حقق ميدو مع مصر للمقاصة ثلاثة انتصارات فقط في بطولتي الدوري والكأس، من واقع 15 مباراة، مما يجعل المقاصة تحقق رقما سلبيا كبيرا في مشوارها في الدوري والكأس.





فاز ميدو مع المقاصة أمام أسوان والمصري البورسعيدي، وحقق انتصارا في كأس مصر أمام فريق فاركو.





وتعادل في 5 مباريات، بينما هزم في 7 مواجهات، وهذه النتائج وضعته في مأزق وجعلته في وضع سيئ للغاية في ترتيب الدوري المصري.





ويقع مصر للمقاصة فى المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة فقط، ولم يعرف الفريق طعم الفوز في الدوري المصري منذ الجولة الرابعة حينما فاز على المصري بهدف وحيد دون رد.