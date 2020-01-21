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رياضة

تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري عقب انتهاء لقاءات اليوم

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 10:25 م
جدول ترتيب الدوري
جدول ترتيب الدوري المصري
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حسام الحارتي
شهدت الدوري المصري العديد من المباريات مساء اليوم، الثلاثاء، حيث تمكن نادي طنطا من تحقيق الفوز على منافسه الجونة بهدف نظيف وتمكن بيراميدز من الفوز على المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف وذلك ضمن الأسبوع الـ14 من بطولة الدوري الممتاز .

وفيما يلي نرصد لكم ترتيب جدول الدوري المصري عقب انتهاء مباريات اليوم وجاءت كالتالي :-


1- الأهلي المركز الأول برصيد" 36" نقطة .

2- المقاولون العرب المركز الثاني برصيد" 29" نقطة .

3- الاتحاد السكندري المركز الثالث برصيد "25" نقطة .

4- الزمالك المركز الرابع برصيد " 24" نقطة .

5- بيراميدز المركز الخامس برصيد " 23" نقطة ".

6-الإنتاج الحربي المركز السادس برصيد " 21" نقطة .


7- إنبي المركز السابع برصيد " 20" نقطة .

8-  سموحة المركز الثامن برصيد "19" نقطة ".

9-  حرس الحدود المركز التاسع برصيد"18" نقطة .


10- الإسماعيلي المركز العاشر برصيد" 18"نقطة .

11-  المصري المركز الحادي عشر برصيد " 16" نقطة .

12-  وادي دجلة في المركز الثاني عشر برصيد "13" نقطة .


13- طنطا المركز الثالث عشر برصيد "13" نقطة .

14-  الجونة المركز الرابع عشر برصيد"12" نقطة .

15- مصر المقاصة المركز الخامس عشر برصيد "11" نقطة .

16- طلائع الجيش المركز السادس عشر برصيد "11" نقطة.

17 نادي مصر في المركز السابع عشر برصيد" 11" نقطة ".

18- أسوان في المركز الثامن عشر برصيد "9" نقاط.

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