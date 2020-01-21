تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري عقب انتهاء لقاءات اليوم

شهدت

العديد من المباريات مساء اليوم، الثلاثاء، حيث تمكن نادي طنطا من تحقيق الفوز

على

منافسه الجونة بهدف نظيف وتمكن بيراميدز من الفوز على المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف وذلك ضمن الأسبوع الـ14 من

.