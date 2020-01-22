أفلام المسابقة الرسمية لـ مهرجان العين السينمائي.. تفاصيل

كشف مهرجان العين السينمائي عن الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان «الصقر الإماراتي»، بدورته الثانية في الفترة من 22 إلى 25 الجاري، والتي ستضم 56 فيلمًا بين الطويل والقصير وسينما العالم.





وتتنوع الأفلام المختارة في «العين السينمائي»، الذي ينطلق تحت شعار «سينما المستقبل» بقلعة الجاهلي في مدينة العين، بين القصص الإنسانية والرومانسية والاجتماعية وكذلك الكوميدية، والتي حاز أغلبها جوائز من مهرجانات محلية وعربية، والتي تولى إنتاجها وإخراجها نخبة من صناع السينما في دول الخليج والعالم، الذين استطاعوا تقديم أفلام عالية المستوى من النواحي الفنية والإخراجية، وكذلك النصوص التي نالت اهتمامًا كبيرًا من عشاق السينما.





وتوزعت أفلام المهرجان في دورته الثانية ضمن مسابقاته المختلفة على النحو التالي، مسابقة «الصقر الخليجي الطويل»، وتتنافس فيها خمسة أفلام، ما بين الإماراتي والخليجي الطويل، هي: الفيلم الإماراتي «ثم ومن بعدك» من إخراج سعود الشحي، والسعودي «آخر زيارة» للمخرج عبدالمحسن الضبعان، والسعودي «نجد» بطولة حياة الفهد وإخراج سمير عرفة، والبحريني «قاسم حداد.. هزيع الباب الأخير» للمخرج خالد الرويعي، والعماني «سير» للمخرج علي عبدو.



