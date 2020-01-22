حبس 3 عاطلين لاقتحامهم شقة وسرقة سلاح ناري بمدينة بدر

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، لاتهامهم باقتحام شقة موظف بـ مدينة بدر وسرقة سلاحه الناري ولاذوا بالهرب.

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كان قسم شرطة بدر تلقى بلاغا من موظف بالمعاش قرر اكتشافه كسر شراعة باب الشقة سكنه وبعثرة محتوياتها، وسرقة طبنجة مرخصة وبخزينتها عدد 7 طلقات من داخل غرفة النوم، ولم يتهم أو يشتبه في احد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكابها عاطلين، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهما.

واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وأقرا بتسليم السلاح الناري المستولى عليه لعميلهما خفير بمنطقة الإسكان الاجتماعي، الحي السادس، بقصد التصرف فيه بالبيع وتم بإرشادهما ضبط الأخير، وبحوزته السلاح الناري المُستولى عليه.

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها، وأقر بعلمه بأن السلاح المضبوط من متحصلات واقعة سرقة، باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات , واتهمهما بالسرقة ، تحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الأصلي وتولت النيابة العامة التحقيق.