AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع 5 وإصابة 15 فى تصادم بين 3 سيارات بسوهاج

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:46 ص
حادث تصادم - صورة
حادث تصادم - صورة أرشيفية
Advertisements
خالد رياض

شهد طريق البحر الأحمر بسوهاج حادث تصادم بين 3 سيارات أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين، تم نقل الجثث والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي ومستشفي أخميم والمستشفي العام.


تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بحدوث تصادم بين 3 سيارات على الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز أخميم عند نقطة الكيلو 20 ووجود متوفين ومصابين وانتقلت سيارات الإسعاف ورجال الأمن إلى مكان الحادث.


وتبين من المعاينة مصرع 4 أشخاص علي الفور وتوفي شخص آخر أثناء عملية نقله للمستشفي كما أصيب 15 آخرون.


جار تحرير محضر بالواقعة، والوقوف علي ملابسات الحادث.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 11 في تصادم سيارتين على طريق سوهاج البحر الأحمر

بعد وفاة حالتين.. ارتفاع ضحايا طريق البحر الأحمر

مصرع 6 أشخاص وإصابة 9 في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بسوهاج

بداية غير مبشرة لـ2020.. مصرع وإصابة 267 مصري في حوادث الطرق منذ بداية العام

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها الـ 75.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ نبيلة عبيد

أمير مرتضى منصور يوضح أسباب إعارة 5 ناشئين من الزمالك

مرتزق سوري ينشر صورة له داخل طرابلس: أنا شخص بلا قانون ولا دولة

الزواج صعب ينجح بالحب.. كندة علوش تحتفل بعيد زواجها الثالث

العناية الإلهية تنقذ حارس مرمى مانشستر يونايتد من الموت بأعجوبة |شاهد

في ذكرى ميلاد نجيب الريحاني.. تعرف على عدد زيجاته واسمه الحقيقي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا كورولا toyota corolla 2020 .. أسعار ومواصفات .. صور

أودي audi q7 2020 متاحة الآن في مصر.. سعر ومواصفات

بعد عروض التقسيط .. تعرف على أقل مقدم ممكن لسيارات 2020 .. صور