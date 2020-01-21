مصرع 5 وإصابة 15 فى تصادم بين 3 سيارات بسوهاج

شهد طريق البحر الأحمر بسوهاج حادث تصادم بين 3 سيارات أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين، تم نقل الجثث والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي ومستشفي أخميم والمستشفي العام.





تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بحدوث تصادم بين 3 سيارات على الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز أخميم عند نقطة الكيلو 20 ووجود متوفين ومصابين وانتقلت سيارات الإسعاف ورجال الأمن إلى مكان الحادث.





وتبين من المعاينة مصرع 4 أشخاص علي الفور وتوفي شخص آخر أثناء عملية نقله للمستشفي كما أصيب 15 آخرون.





جار تحرير محضر بالواقعة، والوقوف علي ملابسات الحادث.