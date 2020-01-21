أرسنال يستغل سقوط كانتي ليسجل هدفا عالميا في شباك تشيلسي

تعادل فريق أرسنال أمام مضيفه تشيلسي، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا، على ملعب "ستامفورد بريدج"، في قمة الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.









وفيما جاء الهدف من ركلة جزاء لصالح البلوز تشيلسي تصدر لتنفيذها الإيطالي جورجيو سجلها على شمال الحارس.

واحتسب الحكم ركلة الجزاء بعد أن انفرد تامي أبراهام بالمرمى وتدخل البرازيلي ديفيد لويز عليه من الخلف ليعرقلة قبل أن يسقط على الأرض، ليشهر بعدها الحكم البطاقة الحمراء مباشرًة

ويسعى تشيلسي في مواجهة اليوم، لتخطي الهزيمة الماضية أمام نيوكاسل يونايتد والتي خسرها بهدف دون رد، بتحقيق الفوز على آرسنال من أجل الحفاظ على مكانه في المربع الذهبي والمؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في نسخته المقبلة.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف ليستر سيتي، صاحب المركز الثالث. أما آرسنال فيأتي في المركز العاشر برصيد 29 نقطة.

هدف أرسنال جاء في الدقيقة 63، بعد أن استلم الكرة المرتدة من ركلة ركنية للبلوز، لينطلق بها من منطقة فريقه بطول الملعب وصولًا لمرمى البلوز، ليُسجل هدفًا رائعًا تعادل به لفريقه، حيث أصبحت النتيجة الآن 1-1.