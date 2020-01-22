العرابي: مصر مارست أسلوباً دبلوماسياً في برلين وأكدت أن أردوغان داعم للإرهاب

قال محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إنه تم التجهيز إلى مؤتمر برلين حول أوضاع الأزمة الليبية منذ فترة ومصر كانت حاضرة وكان هناك مشاورات بين ألمانيا ومصر للتباحث حول الأزمة الليبية.

وأضاف محمد العرابي في حواره في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن البلطجة السياسية التركية في ليبيا أدت إلى زيادة التوتر في ليبيا.





وتابع محمد العرابي: "تم دعوة تركيا للحضور في مؤتمر برلين، كي يعرف أن الخط الذي يسير فيه مرفوض بدعم بعض القوى في ليبيا بالإرهابيين السلاح".





ولفت محمد العرابي: "مصر مارست اسلوب دبلوماسي رائع في مؤتمر برلين وأكدت أن أردوغان داعم للإرهاب ويرسل إرهابيين إلى ليبيا".





وأكمل محمد العرابي: "أردوغان أصبح محاصرا سياسيا في مؤتمر برلين والعالم ينظر إليه أنه رجل لديه غرور وبلطجة سياسية".



