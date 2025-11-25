أحمد ناجي قمحة يكشف ملامح المشهد السياسي خلال الـ 5 سنوات المقبلة

أكد الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، أن مصر تسير في مسار سياسي متوازن يجمع بين صلابة الداخل وقوة التأثير في محيطها الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن النجاحات الخارجية التي حققتها الدولة لم تكن منفصلة عن حالة الاستقرار والبناء التي يشهدها الداخل المصري.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية سارة سامي، خلال تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب 2025، إن هناك محاولات دائمة للتقليل من حجم الإنجازات الداخلية والتركيز فقط على الأداء الخارجي، بهدف التشكيك في الدور الوطني للدولة، إلا أن الواقع يشير إلى أن ما تحقق على مستوى المشروعات القومية والبنية التحتية والامتداد العمراني في مختلف المحافظات يعكس تطورًا شاملًا لا يمكن إنكاره، مشيرًا إلى أن إعادة توزيع السكان وتحديث منظومة الطرق والمواصلات تمثل نقلة استراتيجية في تاريخ الدولة المصرية الحديثة.

وأضاف أن الاستقرار الأمني والشعور العام بالأمان كانا العامل الحاسم في تمكين مصر من التحرك بقوة على الساحة الخارجية، لافتًا إلى أن أي دولة لا يمكن أن تؤدي دورًا إقليميًا مؤثرًا ما لم تكن متماسكة من الداخل وتتمتع بجبهة وطنية موحدة.

وأشار إلى أن الحرب في غزة شكلت نموذجًا واضحًا لقدرة الدولة المصرية على إدارة الأزمات، حيث لعب التوافق الشعبي والدعم السياسي الواسع دورًا محوريًا في تعزيز الموقف الرسمي، كما ساعدت جاهزية المؤسسات الأمنية والمعلوماتية في التعامل مع تطورات المشهد بمرونة واحترافية عالية.