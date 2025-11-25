رئيس هيئة الرقابة المالية ووزير الشباب والرياضة يشهدان حفل توزيع جوائز مسابقة Y-Champions

شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حفل توزيع جوائز مسابقة Y Champions أبطال الشباب للوعي المالي غير المصرفي ومواجهة الاحتيال المالي وتكريم المدربين الماليين المُعتمدين بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، وذلك بمقر هيئة الرقابة المالية.

إنتاج محتوى توعوي

وتستهدف المسابقة تشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في إنتاج محتوى توعوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمساهمة في نشر ثقافة التعامل الآمن مع الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب رفع الوعي بمخاطر الاحتيال المالي وسبل الوقاية منه، مع تخصيص جوائز رمزية لتحفيز المشاركين المتميزين.

الاستراتيجية الوطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية

ويأتي تنظيم المسابقة انسجامًا مع الاستراتيجية الوطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية (2022 – 2026)، التي تتبناها الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال الإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، لضمان وصول الوعي المالي إلى مختلف شرائح المجتمع وعلى رأسها فئة الشباب.

٣ فائزين

وقد اختار رئيس هيئة الرقابة المالية ووزير الشباب والرياضة ٣ فائزين وقاموا بتكريمهم في مسابقة Y Champions.

وأكّد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الاستثمار في تعزيز الثقافة المالية لدى الشباب يمثل ضرورة وطنية لنهضة البلاد، مشددًا على امتلاك مصر كنزًا كبيرًا يتمثل في الطاقات الشابة التي ينبغي العمل على استغلالها وتأهيلها لفهم الفرص والتحديات الاقتصادية المختلفة.

وأضاف أن بناء جيل واع ماليًا وقادر على اتخاذ القرارات المالية الرشيدة، يتطلب تكاتف كافة الجهات، وعلى رأسها وزارة الشباب والرياضة؛ في إطار استراتيجية الدولة الداعمة والداعية للتوعية والثقافة، وذلك تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار الدكتور فريد، إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية، في سبيل تنفيذ توجهات الدولة، اتخذت عدة خطوات، منها السماح للشباب بالاستثمار في سوق الأوراق المالية بداية من سن 15 سنة، علاوة على إدخال محتوى تعليمي في المناهج الدراسية للمرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى إطلاق منصة "I invest" لمخاطبة الشباب بلغة مختلفة تواكب التطور التكنولوجي السريع.

وأضاف الدكتور فريد أن الهيئة حرصت على اتخاذ خطوات عملية لدعم مشاركة الشباب في سوق المال، من خلال السماح بالتداول لمن هم في سن 15 عامًا، بما يعزّز من خبراتهم ومهاراتهم الاستثمارية في سن مبكرة. كما تعمل الهيئة على إعداد محتوى توعوي ومنتجات تعليمية موجهة خصيصًا للشباب، من ضمنها منصة "I invest" وعدد من المبادرات الرقمية التي تُنشر عبر منصات الهيئة المختلفة، وذلك لضمان وصول المعرفة المالية إليهم بأسلوب مبسّط وجذاب.

ولفت إلى التعاون المثمر والبناء بين هيئة الرقابة المالية ووزارة الشباب، من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين، والذي يهدف إلى نشر الوعي المالي غير المصرفي بين الشباب، الذي أثمر عن تنفيذ برنامج تدريب مدرب التوعية المعتمد (CFAT)، وتخريج العديد من الدفعات من البرنامج.

وفي كلمته، توجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بخالص الشكر والتقدير إلى الهيئة العامة للرقابة المالية على هذا التعاون المثمر والشراكة الاستراتيجية التي نعتز بها، والتي تتجسد اليوم في هذا المحفل الهام الذي يجمعنا لتكريم صفوة من شبابنا الواعي والمتميز.

أضاف وزير الشباب والرياضة، أن علاقة التعاون بين وزارتنا والهيئة نجاحات ممتدة ومستمرة منذ عام 2022 وحتى اليوم، وتتزايد ثمارها عامًا بعد عام.

وأكد الدكتور صبحي علي الالتزام التام بتنفيذ توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية فيما يخص الترويج للمبادرة الرئاسية نحو تدريب الشباب في مجال الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، بما يحقق اكتساب الخبرة المصرفية العلمية والعملية والمهارات الإدارية والفنية والتثقيفية في هذا المجال.

واستكمل وزير الشباب حديثه بأنه تم تنفيذ عدد 7 دورات (تدريب مدربين) تحت مسمى "المدرب المالي المعتمد" بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، وبفضل هؤلاء المدربين الشباب المتميزين، الذين من ضمنهم اليوم خريجي الدفعة السادسة من شباب الصعيد و الدفعة السابعة من شباب نموذج محاكاة الشيوخ الذين نحتفل بهم ونكرمهم، تم إطلاق أندية التوعية والثقافة المالية غير المصرفية بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية على مستوى الجمهورية، وتأتي هذه الأندية في ضوء استراتيجيتنا لتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية، وتلبية لاحتياجات النشء والشباب من برامج التأهيل والتمكين بالإضافة الي زيادة الوعي لديهم.

وأكد الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مسابقة Y-Champions تمثل نموذجًا مُلهمًا لما يمكن أن يقدمه الشباب المصري حين تتاح لهم الفرصة والمنصة الداعمة. وأوضح أن الهيئة تنظر إلى هذه المبادرة باعتبارها امتدادًا لجهودها المستمرة في بناء جيل واعٍ ماليًا وقادر على اتخاذ قرارات رشيدة في سوق المال والخدمات المالية غير المصرفية. وأضاف أن الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة كانت ركيزة أساسية في نجاح هذه النسخة، مؤكدًا أن ما قدمه المشاركون من أفكار وإبداعات يعكس مستوى الوعي والطموح لدى شباب مصر، ويعزز ثقة الهيئة في الاستثمار في العقول الشابة باعتبارها حجر الزاوية في التنمية المستدامة.

وفي إطار التعاون المثمر والفعال، كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بشأن متابعة الاستخدام الأمثل للتمويلات من شركات وجهات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما شهد حفل التوقيع إطلاق أول نادي للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، وتدشين الهيئة لصفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت اسم “I invest” ضمن مبادرة الهيئة للتوعية ونشر الثقافة المالية لكل شرائح المجتمع للاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية في تلبية تطلعاتهم المستقبلية.