وفاة لورينزو بوفون أحد أعظم حراس المرمى يإيطاليا

توفى لورينزو بوفون أحد أعظم حراس المرمى التاريخيين في إيطاليا وحارس مرمى ميلان الأسطوري عن عمر ناهز 95 عامًا بمقاطعة أوديني الإيطالية، والذي فاز بخمسة ألقاب للدوري الإيطالي مع ناديه في خمسينيات القرن الماضي.

ونعى نادي ميلان الإيطالي نجمه الراحل وقال - في بيان على منصة إكس اليوم الثلاثاء - : "يداه اللتان صنعتا من ميلان بطلا للعديد من الانتصارات في خمسينيات القرن الماضي، رحل عنا لورينزو الرائع، الرجل الطيب ذو القلب الكبير للروسونيري ، نودع لورينزو بوفون بمشاعر جياشة ونكرم ذكراه".

ولد لورينزو بوفون في 19 ديسمبر 1929 في أوديني وكان أحد أعظم حراس المرمى في إيطاليا حيث اشتهر بلقب "الكماشة" لرشاقته وتحكمه في الكرة ، وبعد ارتدائه قميص ميلان بين عامي 1950 و1960 ، لعب أيضا مع أندية جنوة وإنتر ميلان وفيورنتينا، بالإضافة إلى مشاركته في 15 مباراة دولية مع المنتخب الإيطالي.

ويعتبر لورينزو بوفون ابن عم من الدرجة الثانية لجد جيانلويجي بوفون الفائز بكأس العالم مع المنتخب الإيطالي عام ٢٠٠٦.

وأوضح جيجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس السابق - على حسابه الرسمي اليوم – أن لورينزو بوفون أضاء حقبة كاملة، وألهم الأجيال اللاحقة بموهبته الاستثنائية وشغفه بالرياضة الذي لم يفارقه أبدا.

وقال بوفون: "عندما كنت طفلا، أتذكر في غرفة معيشتي صورة عملاقة له وهو يحلق فوق سان سيرو لينقذ كرة: صورة مؤثرة تركت أثرا عميقا في حياتي ، واليوم أودعه بكل احترام وإعجاب".