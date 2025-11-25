وكيل صحة الإسماعيلية: رش وتطهير المراكز الانتخابية لضمان بيئة صحية آمنة

أكدت الدكتورة ريم مصطفى، وكيلة وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، أن هناك تنسيقًا كاملًا مع رؤساء المدن خلال فترة الانتخابات، حيث يتم تكليف كل مدير إدارة صحية بالتواصل المباشر مع رئيس المدينة التابعة له لمتابعة سير العمل الصحي.

مرور ميداني على الدوائر والمراكز لمراجعة الاشتراطات الصحية

وأوضحت أنه يتم المرور على جميع الدوائر والإدارات الصحية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية داخل محيط المراكز الانتخابية، بما يضمن بيئة مناسبة وآمنة للناخبين.

صحة البيئة تتابع وتُشرف على استيفاء الشروط

وأشارت إلى أن إدارة صحة البيئة تقوم بمتابعة دقيقة للاشتراطات، بما يشمل التأكد من النظافة والتهوية وتوافر معايير السلامة الصحية داخل وخارج المقرات.

رش وتطهير شامل لجميع المراكز الانتخابية

وأضافت أن فرق الصحة تقوم بعمليات رش وتطهير مستمرة لكل المراكز الانتخابية قبل فتح اللجان وأثناء أيام الانتخابات، حفاظًا على سلامة المواطنين والعاملين.