تزامنًا مع فعاليات حملة "الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة".. إضاءة مبانى هيئة قضايا الدولة

اعلنت هيئة قضايا الدولة عن إضاءة مبانيها الرئيسية في كلٍ من: (المقر الرئيسي للهيئة، ومقر القاهرة الجديدة، ومقر حدائق أكتوبر)، وذلك تزامنًا مع فعاليات حملة "الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة".

وقد جاءت هذه المبادرة ثمرةً للتعاون بين إدارة شئون مقرات الهيئة -برئاسة المستشار/ محمد عامر- وأمانة شئون المرأة -برئاسة المستشارة/ مي مروان-، بدعم من فريق العمل الذي أسهم في الإعداد والتنفيذ؛ لضمان إنجاز الفعالية بالمستوى المُشرِّف الذي يليق بالهيئة.

كما تُعلن أمانة شؤون المرأة عن تنظيم سلسلة ندوات توعوية خلال فترة الحملة في مختلف مقرّات الهيئة؛ بهدف نشر الوعي بقضايا العنف ضد المرأة، وتوضيح آليات الدعم المتاحة، وتعزيز ثقافة الرفض المجتمعي لجميع أشكال العنف.

وتؤكد الهيئة أن هذه الفعاليات تجسّد التزامها المؤسسي بدورها المجتمعي، واسهامها الفاعل في الجهود الوطنية الرامية إلى إقامة مجتمع آمن وداعم ومنصف للمرأة، انسجامًا مع توجهات الدولة المصرية.