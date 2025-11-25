إقبال كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بشمال سيناء

أكد يحيى تاج الدين مراسل التليفزيون المصري، من محافظة شمال سيناء، أن هناك متابعة مستمرة لعملية الانتخابات، وأن هناك إقبالا مميزا من المواطنين على لجان الانتخابات.



وأضاف أن الكتلة التصويتية بالمحافظة قليلة، مقارنة بباقي المحافظات، لأن بها 317 ألف صوت موزعين على 48 لجنة، لكن هناك كثافة من المواطنين أمام اللجان.

وأوضح أن أبناء المحافظة حرصوا على المشاركة في الانتخابات.

المرحلة الثانية تشمل 13 محافظة و73 دائرة انتخابية

تشمل المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 عدد 13 محافظة، موزعة على 73 دائرة انتخابية، حيث يتنافس المرشحون على المقاعد المخصصة لكل دائرة وفق النظامين الفردي والقائمة.

تستمر عملية الاقتراع على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، فيما تعمل اللجان من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، مع تخصيص ساعة راحة من الثالثة عصرًا وحتى الرابعة مساءً.

سير الانتخابات في اليوم الثاني

شهدت اللجان استقرارًا في العمل منذ لحظة فتحها، مع التزام واضح من الناخبين بإجراءات التنظيم داخل اللجان.

كما عززت قوات الأمن من وجودها في محيط المراكز الانتخابية، لمنع أي محاولات لتعطيل سير العملية أو التأثير على الناخبين.

وتواصل غرفة العمليات المركزية متابعة سير عمليات التصويت لحظة بلحظة، والتعامل مع أي ملاحظات قد ترد من اللجان الفرعية.