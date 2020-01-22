محمد إمام ينشر صورة له من العرض الأول لـ لص بغداد.. شاهد

نشر الفنان محمد إمام صورة له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق محمد إمام قائلا: "من العرض الخاص لفيلم #لص_بغداد 🤙🏼.. سعيد جدًا بردود الأفعال الاولى للفيلم .. و متحمس جدًا أسمع رأيكم انتم 🔥🔥🔥🔥.. الفيلم موجود حاليًا في كل سينمات #مصر و من الأسبوع القادم في سينمات الخليج و الوطن العربي 🧨🌍.. اللي_جاي_ماجاش_زيه 🚀".