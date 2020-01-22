محمد إمام ينشر صورة له من العرض الأول لـ لص بغداد.. شاهد

نشر الفنان محمد إمام صورة له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق محمد إمام قائلا: "من العرض الخاص لفيلم #لص_بغداد 🤙🏼.. سعيد جدًا بردود الأفعال الاولى للفيلم .. و متحمس جدًا أسمع رأيكم انتم 🔥🔥🔥🔥.. الفيلم موجود حاليًا في كل سينمات #مصر و من الأسبوع القادم في سينمات الخليج و الوطن العربي 🧨🌍.. اللي_جاي_ماجاش_زيه 🚀".
ويقوم محمد إمام بالبطولة مع ياسمين رئيس ويشاركهما فتحي عبد الوهاب وأمينة خليل ومحمد عبد الرحمن.
ويدور فيلم لص بغداد حول مغامرة كوميدية تقع عندما يقوم أبطال الفيلم بالبحث عن كنز مفقود، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامر إبراهيم وإنتاج سينرجى فيلمز.