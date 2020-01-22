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أخبار البلد

بداية من فاتورة يناير.. كيف وحدت المصرية للاتصالات الباقات الأساسية للتليفون الأرضي؟

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:34 ص
المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات
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احمد عبد القوى
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن توحيد الباقات الأساسية للتليفون الأرضي المنزلي  بدءًا من فاتورة شهر يناير الجاري، وذلك في باقة WE أرضي بـ 20 جنيها، والتي تتضمن 120 دقيقة محلية وخدمة إظهار رقم الطالب. 

وبهذا تكون الشركة قد ألغت باقة 15 جنيهًا السابقة لتبدأ الباقات من الباقة الأساسية WE 20، كما تتيح الشركة لعملائها خيارات أخرى من الباقات الأكبر التي تتناسب مع رغبات العملاء واحتياجاتهم المختلفة وهي باقة WE أرضي 35، وWE أرضي 65. 

وكانت الشركة المصرية للاتصالات أعلنت في وقت سابق عن خطة طموحة لتطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة لعملائها، وهو ما انعكس بشكل واضح في النقلة النوعية التي حققتها الشركة في مجال خدمات الإنترنت الثابت فائق السرعة عبر إطلاق باقات "WE SPACE" منتصف العام الماضي وحصول العملاء على سرعات غير مسبوقة، ومن المتوقع أن تستمر الشركة في خطتها لتطوير البنية التحتية خلال الفترة المقبلة عبر مواصلة مد كابلات الفايبر للمنازل بما يضمن رفع مستوى الخدمات المقدمة للعملاء لتصل إلى مستويات عالمية.
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