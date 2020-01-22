تراجع سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 22-1-2020

تراجعت أسعار الدولار الأمريكي في البنوك اليوم، الأربعاء، 22-1-2020 حيث سجل في البنك المركزي المصري 15.74 جنيه للشراء ، و 15.84 جنيه للبيع متراجعا قرشين.

وسجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنك المشرق 15.78 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع، وفي بنوك:"قناة السويس، عودة، المصري الخليجي، المصرف المتحد" 15.78 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع.





ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع، وفي كريدي أجريكول سجل 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الافريقي الدولي 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وفي بنكي:"الكويت الوطني، بلوم" 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر سجل سعر الدولار 15.76 جنيه للشراء و15.86 للبيع، وفي بنوك:"البركة، المصري لتنمية الصادرات، التعمير والاسكان، مصر إيران للتنمية" 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع.