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أخبار العالم

كهرباء القدس تسدد 740 مليون شيكل لنظيرتها الإسرائيلية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 12:58 م
تحويل 740 مليون شيقل
تحويل 740 مليون شيقل لشركة الكهرباء الاسرائيلية
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سمر صالح

حوّلت شركة كهرباء القدس اليوم الأربعاء، لنظيرتها الإسرائيلية، 740 مليون شيقل، كجزء من سداد ديونها المتراكمة منذ العام 2016 المستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية.

 

وجاء ذلك بعد حوالي أربعة أشهر، من بدء شركة الكهرباء الإسرائيلية، بقطع التيار الكهربائي عن بعض القرى الفلسطينية لمدة ساعتين يوميا، من أجل الضغط على السلطة الفلسطينية لدفع فواتير الكهرباء.

 

وبدأت السلطة الفلسطينية، بسداد الديْن لشركة الكهرباء الإسرائيلية، الذي يصل إلى 1.8 مليار شيقل، حينما حوّلت لها قبل أسبوعين، مبلغ 700 مليون شيقل.

 

ومن المتوقع أن يحوّل باقي المبلغ هذا الأسبوع. واقترضت شركة الكهرباء الفلسطينية الـ 700 مليون من بنوك الضفة الغربية، لكن السلطة الفلسطينية هي من ستقوم بسداد هذه القروض للبنوك، حيث ستُعيد لها 10 ملايين شيقل شهريًا، لمدة ست سنوات. وبحسب تقارير، فإن إسرائيل صادرت باقي المبلغ المُستحق، من أموال المقاصة الفلسطينية.

 

وبالتزامن مع تحويل الأموال، فستفتتح الأسبوع المقبل، العديد من محطات توليد الكهرباء الفرعية، في مدن مختلفة في الضفة الغربية، كنابلس ورام الله، من أجل تحسين البنية التحتية وتقليص حالات انقطاع التيار الكهربائي.

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