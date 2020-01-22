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رياضة

رسميًا.. بايرن ميونخ يضم ألفارو أودريوزولا

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:36 م
صدى البلد
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نور عادل
تعاقد بايرن ميونخ مع الظهير الإسباني، ألفارو أودريوزولا، قادمًا من ريال مدريد، اليوم الأربعاء، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.
 
وأعلن النادي البافاري، عبر موقعه الرسمي، توقيع ألفارو أودريوزولا صاحب الـ24 عامًا عقد انتقاله، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح، ليتقرر انخراطه في مران الفريق على الفور.

وكان بايرن يبحث عن ظهير أيمن، في الميركاتو الشتوي الجاري، لرغبة المدرب هانز فليك، في إشراك النجم الألماني جوشوا كيميتش في وسط الملعب.

ويكافح حامل لقب البوندسليجا حاليا لاستعادة توازنه، بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة أدت للإطاحة بمدربه الكرواتي السابق، نيكو كوفاتش.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن عقد الإعارة، لا يتضمن بندًا يسمح لبايرن بضم اللاعب ألفارو أودريوزولا نهائيًا، الصيف المقبل.

كما أن بيان النادي البافاري، لم يشر أيضا إلى وجود هذا البند.

ومن جانبه، قال كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي للنادي الألماني: "بعد عدة مناقشات داخلية، قررنا الاستجابة لطلب فليك ضرورة جلب صفقة دفاعية، وقررنا سويًا التعاقد مع أودريوزولا".

وأضاف: "نحن سعداء بشدة بهذه الصفقة، ونشكر المسؤولين في ريال مدريد، على تعاونهم معنا في المفاوضات بطريقة ودودة للغاية".

وقال حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن: "نحن واثقون من قدرة أودريوزولا على مساعدة فريقنا، بفضل جودته وقدراته.. أنا سعيد بالعثور على ظهير مثله".

يذكر أن الظهير الإسباني انضم إلى ريال مدريد، في صيف 2018، قادمًا من ريال سوسيداد، لكنه لم يشارك بصفة منتظمة، نظرًا للاعتماد بشكل كبير على داني كارفاخال.
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