AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عمره 62 سنة.. محافظ الدقهلية يكرم لاعب الشطرنج الفائز بفضية منتخبات القارات

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:49 م
صدى البلد
Advertisements
همت الحسينى
كرم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمكتبه بديوان عام المحافظة لاعب الشطرنج الدولي ابن مدينة المنصورة  محمد حافظ زبيب والبالغ من العمر 62 عاما، والذي حصل على الميدالية الفضية في بطولة العالم لـ منتخبات القارات للشطرنج والتي اقيمت في تركيا في  شهر ديسمبر  العام الماضي 2019.

رافقه المدرب الدولي للشطرنج الدكتور مصطفى محمود أبو الخير رئيس منطقة الدقهلية للشطرنج والمدرب الخاص باللاعب.

وقد أشاد المحافظ بأبناء الدقهلية المتميزين في كافة المجالات وأيضا الألعاب الرياضية.

وأكد مختار أن هذا التميز يضاف إلى رصيد أبناء الدقهلية في المجال الرياضي وقال "لقد رفعتم اسم الدقهلية ومصرنا الغالية عاليا في هذه البطولة الدولية بين قارات العالم،  مشيرا إلى ضرورة أن تكون هذه النماذج المتميزة قدوة ساطعة أمام أبنائنا من شباب الدقهلية الواعد ليحذو حذوهم.

وقام محافظ الدقهلية بتكريم اللاعب الدولي والذى فاز  بالمركز الثاني على مستوى العالم في هذه  البطولة الدولية وذلك بتسليمه شهادة تقدير وقام بتقليده ميداليات البطولة. 

كما كرم  الدكتور مختار المدرب الدولي للشطرنج الدكتور مصطفى أبو الخير  بتسليمه شهادة التقدير وثمن المحافظ جهوده المتميزة في سبيل الارتقاء بلعبة الشطرنج باعتبارها أحد الألعاب التي تحتاج إلى مهارات عقلية خاصة لها علاقة وثيقة بقيادة الجيوش وانتصارها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انطلاق بطولة جولدن كليوباترا الدولية للشطرنج

أحمد عدلي يتوج ببطولة العالم للشباب في الشطرنج

محافظ الدقهلية ووزيرا النقل والأوقاف يفتتحون مسجد كفر بدواي القديم .. جمعة: الأخذ بالأسباب قضية في عمق الدين والفريضة الغائبة هذا العصر.. ولن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا

محافظ الفيوم يشهد ختام منافسات بطولة الجمهورية للملاكمة مواليد 2004 ويكرم الفائزين

بحضور بوتين.. السعودية تطلق بطولة العالم للشطرنج بـ موسكو

محافظ الدقهلية يكرم طارق فتحي بطل العالم في الكاراتيه ..صور

ترشيحاتنا

كوارث صحية.. اكتشف ماذا يُصيبك عند تناول القرفة يوميًا

رغم علمه أنها مسروقة.. شاب يقرر شراء دراجة باهظة الثمن لسبب مؤثر

بوسي شلبي توضح الحالة الصحية لـ يسرا ومدى تأثرها بمرض السرطان

اضطراب الملاحة البحرية..الأرصاد تكشف موعد تحسن الجو..فيديو

أخبار التوك شو.. حقيقة انفصال حسن الرداد وإيمى سمير غانم.. تطورات الحالة الصحية لـ خالد النبوى.. و اعترافات عناصر الإرهابية لإفساد احتفالات 25 يناير

مجموعات الفوضى.. الإخوانى سامى جاد الرب يكشف مخطط تجنيد الشباب فى الحركة الشعبية الجوكر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

11 علامة تحذيرية.. اكتشف أعراض جرثومة المعدة

رغم علمه أنها مسروقة.. شاب يقرر شراء دراجة باهظة الثمن لسبب مؤثر

برفقة طفلها وكلبيها.. ميجان ميركل تتنزه في كندا بعد خروجها من القصر