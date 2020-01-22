عمره 62 سنة.. محافظ الدقهلية يكرم لاعب الشطرنج الفائز بفضية منتخبات القارات

كرم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمكتبه بديوان عام المحافظة لاعب الشطرنج الدولي ابن مدينة المنصورة محمد حافظ زبيب والبالغ من العمر 62 عاما، والذي حصل على الميدالية الفضية في بطولة العالم لـ منتخبات القارات للشطرنج والتي اقيمت في تركيا في شهر ديسمبر العام الماضي 2019.





رافقه المدرب الدولي للشطرنج الدكتور مصطفى محمود أبو الخير رئيس منطقة الدقهلية للشطرنج والمدرب الخاص باللاعب.





وقد أشاد المحافظ بأبناء الدقهلية المتميزين في كافة المجالات وأيضا الألعاب الرياضية.





وأكد مختار أن هذا التميز يضاف إلى رصيد أبناء الدقهلية في المجال الرياضي وقال "لقد رفعتم اسم الدقهلية ومصرنا الغالية عاليا في هذه البطولة الدولية بين قارات العالم، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هذه النماذج المتميزة قدوة ساطعة أمام أبنائنا من شباب الدقهلية الواعد ليحذو حذوهم.





وقام محافظ الدقهلية بتكريم اللاعب الدولي والذى فاز بالمركز الثاني على مستوى العالم في هذه البطولة الدولية وذلك بتسليمه شهادة تقدير وقام بتقليده ميداليات البطولة.



