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برلمان

برلماني يهنئ الشرطة في عيدها: تضحياتكم تدرس ودعمكم فرض علينا

الأربعاء 22/يناير/2020 - 06:52 م
صدى البلد
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معتز الخصوصى
هنّأ النائب إسماعيل نصر الدين، رجال الشرطة المصرية في عيدهم الـ68، مؤكدًا أن عيد الشرطة عيد لكل المصريين، وبفضل جهودهم وشجاعتهم الباسلة استطاعت الدولة القضاء على الإرهاب والعناصر الإجرامية، والكيانات والتنظيمات الإرهابية، والفترة الأخيرة شهدت توجيه ضربات استباقية لهذه التنظيمات مما ساهم بشكل كبير فى القضاء عليهم ودحرها.

وقال "نصر الدين" فى بيان، الأربعاء، إن 25 يناير يمثل اليوم الذى قدم فيه رجال الشرطة المزيد من التضحيات، وتخليدا لذكرى موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952، وهذا يؤكد أن دعم رجال الشرطة فرض على كل مواطن، فهم يحملون أرواحهم على كفوفهم من أجل استقرار الأوضاع الأمنية وعودة الأمن والأمان بكل ربوع البلاد.

وأوضح "نصر الدين"، أن عطاء رجال الشرطة مستمر ليؤكد ان هؤلاء الرجال يمثلون رمزاً للفداء وبذل الغالى والنفيس من أجل رفعة الوطن وحماية أرواح مواطنيه والحفاظ على مقدراته، فهم يتسابقون للرتبة الأسمى وهى "شهيد"؛ لينعم أبناء الوطن بالأمن، وأن ما بذله رجال الشرطة فى إعادة الأمن والأمان لمصر مرة أخرى يجب أن يدرس وتعلمه الأجيال القادمة.
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