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رياضة

جلسة ودية بين اللجنة البارالمبية ومنتخب السباحة لتحفيز اللاعبين قبل السفر إلى بطولة إيطاليا

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:52 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
عقدت الدكتورة حياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية، جلسة مع الجهاز الفنى ولاعبى منتخب السباحة واسرهم بمقر اللجنة، وذلك لتحفيزهم خلال المرحلة المقبلة استعدادا للدورة البارالمبية بطوكيو، خاصة وان اغلب القوام الاساسى للمنتخب من الناشئين والذين لهم مستقبل باهر فى اللعبة، وتعتمد عليهم اللجنة فى الدورات البارالمبية المستقبلية بشكل اكبر من دورة طوكيو.

 شهدت الجلسة مناقشة عددا من أعضاء المجلس لطلبات أسرة السباحة والتأكيد على رعاية الأبطال والجهاز الفنى بقيادة شريف حبيب المدير الفنى للمنتخب، حيث حضر كل من دكتور احمد ادم وإبراهيم امين ودكتور أشرف العجيلى ومحمد يحيى يوسف أعضاء المجلس.  

وطلبت رئيسة اللجنة وأعضاء المجلس من جميع اللاعبين ضرورة تحقيق أرقاما جيدة خلال بطولة إيطاليا الدولية، خاصة أن لعبة السباحة هى لعبة رقمية، وذلك لزيادة عدد اللاعبين المحققين للأرقام التأهيلية لدورة طوكيو عن الستة لاعبين المحققين من قبل، والانتظار لحين وصول كوتة السباحة المحددة لإعداد السباحين المشاركين فى دورة طوكيو. 

وكان هناك ستة لاعبين حققوا الأرقام التأهيلية خلال بطولتي جلاسكو ولندن فى العام الماضى وهم : احمد حسن واحمد حشاد وعمرو السوهاجى ويوسف محمد وآية ايمن عباس وملك حسين.

ومن المنتظر ان يلحق بهم علاء مرسه واسلام محمد وزياد هشام، وذلك بعد المجهود الكبير من أعضاء الجهاز الفنى للمنتخب الذى يضم ايمن الجندى المدرب العام و عماد مدبولى مدرب وإدارى الفريق و احمد سمير أخصائى العلاج الطبيعى ودكتور هاجد العنتبلى طبيب الفريق.
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