أخبار التعليم.. لا شكاوى من امتحانات اولى ثانوي اليوم.. جامعة القاهرة تحظر التعامل مع الكيانات الوهمية

نشر موقع "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.مجلس جامعة بنها يهنئ العبادى لعمادة كلية التجارة ويكرم بسيونى على مجهوداته.. صوربدء تدريب طلاب جامعة بني سويف على مهارات التعامل مع ذوي الإعاقةبـ جرار زراعي.. معلمون ينتقلون إلى امتحانات الإعدادية بكفر الشيخالتعليم: لا شكاوى من امتحانات أولى ثانوي اليومتبدأ من 50 جنيها.. كتب ومجلات في جناح أكاديمية البحث العلمي بسعر رمزيجامعة القاهرة: حظر التعامل نهائيًا مع الأكاديميات غير المعتمدةتعليم القاهرة: امتحان جبر الإعدادية جاء واضحا وخاليا من الأخطاءرئيس منطقة الجيزة الأزهرية يتابع امتحانات الشهادة الإعداديةالتعليم: امتحانات الكيمياء والجغرافيا لطلاب 2 ثانوي إلكترونيا بدون شكاوىتخصيص أتوبيسات بنصف التكلفة لنقل طلاب قرى الزيات للمدراس فى الوادى الجديد