رئيس منطقة الجيزة الأزهرية يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية

تابع الدكتور أحمد جاد، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية اليوم أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية، بمعهد أبو صير بنين التابع لإدارة البدرشين التعليمية وأطمأن على سير عملية الامتحانات. حيث أدى الطلاب والطالبات اليوم امتحان اللغة الانجليزية في آخر يوم بالنسبة للمعاهد العادية و كان في استقباله بدوي أبو شميلة مدير الوافدين و محمد عبد الرشيد رئيس اللجنة.

وشدّد "جاد" على ضرورة تنفيذ التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، كما أوصى أبناءه الطلاب بالتركيز أثناء الامتحان، ومراجعة الإجابة أكثر من مرة.