فضيحة الأغا.. أسامة عبد العزيز: أردوغان باع أراضى لـ الشيخة موزة حول قناة فى اسطنبول.. فيديو

قال أسامة عبد العزيز، المتخصص في الشأن التركي، إن الازمة الاقتصادية فى تركيا واضحة جدًا حيث تراجعت كل المؤشرات الاقتصادية، مشيرا إلى أن كل التقارير الدولية تؤكد ان تركيا أمامها طريق طويل حتى تستطيع ان تنعش الاقتصاد مرة اخرى.





وأضاف المتخصص في الشأن التركي، خلال حديثه بفضائية " اكسترا نيوز"، أن موازنة 2020 التركية وصل العجز فيها إلى 123 مليار ليرة، مشيرًا إلى ان هذا أمر غير مسبوق وجاء نتيجة للسياسات التى اتبعها الرئيس التركى رجب طيب اردوغان.

وأوضح ان نسبة البطالة فى تركيا ارتفعت إلى أكثر من 14%، حيث انضم أكثر من مليون مواطن لطابور العاطلين فى عام 2019.





وتابع أن هناك تسريبات واضحة بان أردوغان باع الأراضى حول القناة المزمع إنشاؤها لزوجة امير قطر السابق ووالدة تميم، كما باع جزء منها للشركات الاجنبية.

وأشار إلى أن عمدة اسطنبول أعلن رفضه لبناء القناة بسبب تأثيرها البيئى على المنطقة، مؤكدًا أن أكرم إمام أغلو عمدة اسطنبول قال إن القناة ستحفر فى منطقة زلازل وستشكل خطرا كبيرًا.