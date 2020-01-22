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منوعات

عمرها 2.2 مليار عام.. تفاصيل مثيرة عن أقدم حفرة في العالم سر الحياة على الأرض

الأربعاء 22/يناير/2020 - 06:02 م
مكان أقدم حفرة في
مكان أقدم حفرة في العالم
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أماني إبراهيم

تعرض كوكب الارض لسقوط الكثير من الكويكبات والمذنبات على سطحه، وبفضل سطح الأرض المتغير باستمرار لا يزال هناك عدد قليل من آثارها، وأبرز ما خلفه سقوط الكويكبات هو حفرة ضخمة في أستراليا تعد صاحبة الفضل في الحياة على الأرض.


يعتقد العلماء أن هذه الحفرة أكبر من أنها مجرد علامة لسقوط كويكب، وترجع بداية معرفة العلماء بها إلى 20 عاما عندما درسها عالم الجيولوجيا آرون كافوسي من جامعة كورتين في أستراليا وقدر عمرها بأنه حوالي 2.229 مليار عاما، وفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية.

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عرف العلماء حينها تقدير عمرها، ولكن لم يدر أحد أنها أقدم حفرة على سطح الأرض، وبعد مرور سنوات من الدراسة والتحليل اتضح أنها أقدم حفرة على الأرض وأقدم أثر لسقوط كويكب على الأرض، وأطلق العلماء على هذه الحفرة اسم «فوهة يارابوبا» وهي في منطقة نائية في غرب أستراليا، ويبلغ عرضها حوالي 70 كم.


ويقدر عمر هذه الفوهة بنصف عمر الأرض، بحسب التاريخ الجيولوجي، وتحتوي هذه الفوهة التي أصبح جزء منها بمرور الوقت فوهة بركانية تحتوى على الكثير من المعادن النادرة، والصخور.


ويرجح العلماء أنه عندما ضرب النيزك هذا الجزء قبل ما يزيد عن ملياري عام، فربما يكون اصطدم بطبقة جليدية، مما تسبب في إنتاج كميات هائلة من الصخور، الرماد، والغبار، كثوران بركاني ضخم.


وخلال هذا الاصطدام نتج عنه تبخر كميات هائلة من الماء الناتج عن ذوبان الجليد، ويرجح العلماء أن  بخار الماء الناتج هو سببا في تعديل المناخ وذوبان الجليد في أكثر من منطقة حول العالم.

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