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رياضة

بالأرقام .. كل ما تريد معرفته عن فخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلي

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:27 م
صدى البلد
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نور عادل
أتم مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، إجراءات التعاقد بصفة رسمية مع المهاجم الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف خلال فترة الانتقالات الجارية.

ويستعرض "صدى البلد" مسيرة اللاعب الدولي التونسي وارقامه :
-بدأ اللاعب مسيرته الرياضية منذ سن الثامنة، فقد كان يلعب ضمن صفوف الشبان للملعب التونسي ،ولكنه إثر خلاف مع أحد المدربين غادر هذا الفريق في اتجاه النجم الأولمبي لحلق الوادي والكرم وفي فريقه الجديد، جذب فخر الدين انتباه المشرفين على النادي الرياضي الصفاقسي فسعوا إلى انتدابه، وبذلك انضمّ إلى هذا الفريق منذ عام 2011 موقعا معه عقدا مدته 5 سنوات.

– برز فخر الدين بسرعة مع شبان النادي الصفاقسي، وانضم سريعا للفريق الأول وحجز مكانه سريعا، وأصبح بسرعة من العناصرة المؤثرة في الفريق التي قادته إلى الظفر ببطولة تونس وبكأس الاتحاد الأفريقي سنة 2013.

-أدى مردود اللاعب الملقب بفخر تونس اللافت للنظر إلى فوزه بلقب أفضل لاعب تونسي لسنة 2013 .. كما تواجد في قائمة افضل لاعب بأفريقيا عام 2014.

-وكان انسحاب فريقه من المنافسة على لقب رابطة الأبطال الإفريقية سنة 2014 من الدور نصف النهائي عمق رغبته في الخروج من تونس لعيش تجربة أوروبية مع إحدى الفرق التي بقيت تتابعه لمدة طويلة.

-وفي عام 2015، التحق فخر الدين بنادي متز الفرنسي الذى يلعب في الدرجة الأولى ، ولكنه تعرض لإصابة أثناء إعداد المنتخب للمنافسة على كأس الأمم الأفريقية لنفس السنة، ولم يتعاف منها إلا في أعقاب الموسم، فلم يستطع المشاركة إلا لست مواجهات مع ناديه الفرنسي ، وبنزول نادي متز للدرجة الثانية، اختار فخر الدين بن يوسف العودة للبطولة التونسية بعد أن قدم له فريق الترجي الرياضي التونسي عرضا مغريا، قد يكون أعلى صفقة قيمة في تاريخ انتقالات البطولة التونسية.

– وفى مطلع 2018 ذهب فخر تونس من الترجى للاتفاق السعودي و قدم معه مستوى جيد قبل أن يرحل عنه.
– الصعيد الدولى لفخر الدين يوسف كان مميزا ولعب ما يزيد عن 42 مباراة دولية سجل خلالهم 6 أهداف من بينهم هدف فى شباك منتخب مصر.

وجاءت أبرز أرقام فخر الدين بن يوسف كالتالى …
الدوري التونسي الدرجه الثانيه مع ” النجم الأولمبي ” لعب: 15 مباراة، أحرز: 4 أهدف، صنع: 4 اهداف
الدوري التونسي مع ” الصفاقسي ، الترجي ” لعب: 99 مباراة، أحرز: 26 هدف، صنع: 17 هدف
الدوري الفرنسي مع “ميتز” لعب: 6 مباريات لم يحرز أهداف
الدوري السعودي مع “الاتفاق” لعب: 27 مباراة، أحرز: 5 أهداف، صنع: 3 أهداف
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