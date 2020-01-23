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برلمان

الآثار الإسلامية.. سياحة البرلمان تكشف خطة اللجنة الفترة المقبلة

الخميس 23/يناير/2020 - 07:39 ص
صدى البلد
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أحمد أيمن

استعرض النائب إبرهيم حمودة، وكيل لجنة السياحة بالبرلمان، خطة اللجنة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن اللجنة ستناقش عددا الملفات المتعلقة بالقطاع وخطة الحكومة في النهوض بالسياحة والترويج لها، فضلا عن مناقشة نتائج وتوصيات زيارة اللجنة الأخيرة للآثار الإسلامية بالقاهرة الفاطمية.


ونظمت لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، برئاسة النائب عمرو صدقى، زيارتها الميدانية لمنطقة القاهرة الفاطمية وشارع المعز لدين الله الفاطمى، الأربعاء الماضي، لتفقد الآثار والمعالم الموجودة بالمنطقة والوقوف على أعمال التطوير.


جاء ذلك بعدما أوصت اللجنة الحكومة فى اجتماعاتها بضرورة وضع ضوابط صارمة فى تراخيص المقاهى، وكذلك إزالة الإشغالات من الأرصفة، وضرورة التوعية بأهمية المحافظة على التراث الحضارى، نظرا للقيمة التاريخية والأثرية والسياحية الكبيرة التى يمثلها شارع المعز لدين الله الفاطمي، حرصا من اللجنة على المحافظة على هذا التراث المعماري الفريد، فإنها ستتابع التجهيز المرفقى لأعمال التطوير فى هذه المنطقة الحيوية.

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