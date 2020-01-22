تخصيص 155 مليون جنيه لرصف شوارع الفلكي عقب إدخال كافة المرافق في الإسكندرية

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، خلال لقائه بأهالي منطقة الفلكي بأحد مساجد المنطقة أنه استطاع من خلال صندوق تطوير العشوائيات تخصيص 155 مليون جنية للرصف، و 12 مليون لتدعيم شبكات الكهرباء و 12 مليون لرفع كفاءة مياه الشرب، بخلاف مشروع الصرف الصحي التابع للجهاز التنفيذي بمبلغ 50 مليون جنيه، و هذا في إطار خطة العام المالي الحالي 2020