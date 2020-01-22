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محافظات

تخصيص 155 مليون جنيه لرصف شوارع الفلكي عقب إدخال كافة المرافق في الإسكندرية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:34 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
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أحمد عبد العزيز
قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، خلال لقائه بأهالي منطقة الفلكي بأحد مساجد المنطقة أنه استطاع من خلال صندوق تطوير العشوائيات تخصيص 155 مليون جنية للرصف، و 12 مليون لتدعيم شبكات الكهرباء و 12 مليون لرفع كفاءة مياه الشرب، بخلاف مشروع الصرف الصحي التابع للجهاز التنفيذي بمبلغ 50 مليون جنيه، و هذا في إطار خطة العام المالي الحالي 2020 
 
وأوضح محافظ الإسكندرية لأهالي المنطقة أن تلك المبالغ المالية المخصصة جاهزة لدي المحافظة للبدء الفورى فى الأعمال شرط إزالة عقارين متواجدين بحرم الطريق ويعوقان تنفيذ مشروع الصرف الصحي

وأعطي محافظ الإسكندرية مهلة لنواب مجلس الشعب بالمنطقة للتوصل إلى حل مرضى لجميع الأطراف  للبدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي، وإدخال كافة المرافق للمنطقة مؤكدًا أنه لن يسمح أن يتم إيقاف مشروعات خدمية تخدم ٥٠٠ ألف مواطن من أجل عقارين صادر لهما قرارات إزالة

ووجه محافظ الإسكندرية اللواء محمد عبد الوهاب، السكرتير العام المساعد بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب عن المنطقة والأهالي للتوصل إلى حل سريع  للبدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي بأسرع وقت، قائلا : " نريد تنفيذ مشروع الصرف الصحى للأهالي والمحافظة لن تقف مكتوفة الأيدي وإذا لم يتم إزالة العقارين فسيتم نزع ملكية العقارين للمنفعة العامة للصالح العام ،وحتى لا يتم تحويل المخصصات المالية سيتم تحويلها إلى منطقة أخرى

جاء ذلك خلال جولة محافظ الإسكندرية لتفقد شوارع منطقة الفلكي التابعة لحي منتزه أول ، والاستماع إلى مطالب الأهالي و ، شكواهم بحضور اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق بالمحافظة، و المهندسة وفاء على سكرتير عام حي منتزه أول، وأعضاء مجلس النواب عن الدائرة
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