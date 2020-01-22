برلماني: مشاركة السيسي في القمة البريطانية الأفريقية خطوة للفت الأنظار العالمية

ثمن النائب اشرف رشاد عثمان نائب رئيس حزب مستقبل وطن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في اعمال القمة البريطانية الافريقية في لندن، قائلا انها خطوة هائلة من جانب الرئيس حضور كافة الفعاليات الدولية والاقليمية التى تهتم بأفريقيا وتلفت الانظار لقضاياها ومتطلبات التنمية بها.





ونوه عثمان في بيان له، بكلمة الرئيس السيسي أمام القمة والتي نبه فيها الى ان تحديات الاقتصاد تعوق افاق التنمية بالقارة وخطتها التنموية، مشيدا بالتحركات الدولية والاقليمية التي تقوم بها مصر لتعزيز عملية التنمية في افريقيا والارتقاء بطموحات شعوبها وتعزيز الاستفادة بمقدراتها وامكانياتها الهائلة.



