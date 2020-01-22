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برلمان

برلماني: مشاركة السيسي في القمة البريطانية الأفريقية خطوة للفت الأنظار العالمية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:42 م
صدى البلد
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أحمد أيمن
ثمن النائب اشرف رشاد عثمان نائب رئيس حزب مستقبل وطن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في اعمال القمة البريطانية الافريقية في لندن، قائلا انها خطوة هائلة من جانب الرئيس حضور كافة الفعاليات الدولية والاقليمية التى تهتم بأفريقيا وتلفت الانظار لقضاياها ومتطلبات التنمية بها.

ونوه عثمان في بيان له، بكلمة الرئيس السيسي أمام القمة والتي نبه فيها الى ان تحديات الاقتصاد تعوق افاق التنمية بالقارة وخطتها التنموية، مشيدا بالتحركات الدولية والاقليمية التي تقوم بها مصر لتعزيز عملية التنمية في افريقيا والارتقاء بطموحات شعوبها وتعزيز الاستفادة بمقدراتها وامكانياتها الهائلة.

وأضاف نائب رئيس حزب مستقبل وطن ان التوجه المصري نحو افريقيا لم يحدث بمثل هذا الزخم الذي يتم به الان في عهد الرئيس السيسي وذلك منذ أكثر من ٥٠ عاما، موضحا أن مصر تعزز علاقاتها السياسية والاقتصادية مع مختلف دول القارة.
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