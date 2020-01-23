وجه مصر.. هيثم الحاج يكشف ما قالته الصحافة الإنجليزية عن معرض الكتاب ..فيديو

أكد الدكتور هيثم الحاج رئيس معرض القاهرة الدولى للكتاب، أن الصحافة الإنجليزية، أطلقت على معرض الكتاب لقب "face of egypt أي وجه مصر"، مؤكدا أن هذا يثبت أن مصر دولة كبيرة قادرة على تنظيم الفعاليات الكبرى.

وأضاف رئيس المعرض الدولي للكتاب، في لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة"، أن هناك ما يقرب من 60 إلى 70 % مقبلون على الثقافة وهي علامة هامة على نهوض دولة.

وتابع هيثم الحاج، أن فكرة القوة الناعمة هو ما يمكن أن نصدره من المجتمع المصري خاصة بعد المكانة الذي أخذها المعرض فى المواقع العالمية.

وأشار رئيس المعرض الدولي للكتاب، إلى أن المعرض يعتمد على 3 أفكار وتتمثل في السنغال كضيف شرف المعرض هذا العام وأيضا فكرة المعرض وهي "ثقافة مصر وأفريقيا" بوجود شخصية العام وهو الدكتور جمال حمدان.