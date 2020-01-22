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أخبار العالم

ترامب يعلق على الاتفاق التجاري مع الصين: سيقربنا من بعضنا

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:57 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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شريف سيد
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن توقيع اتفاقية تجارية مع الصين سيقرب بين الدولتين بشكل أكبر في كثير من المجالات. 

وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أحد الأشياء العظيمة حول الصفقة التجارية العملاقة الموقعة للتو مع الصين هو أنها ستقرب كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والصين من خلال العديد من الطرق الأخرى". 

وأضاف: "رائع العمل مع الرئيس شي ، رجل يحب بلده حقا. سنعمل مع بعضنا البعض أكثر بكثير في المستقبل". 

وبلغ وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين صحيفة وول ستريت جورنال خلال مقابلة أن المرحلة الثانية من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين لن تتضمن بالضرورة ”مفاجأة كبرى“ بإلغاء جميع الرسوم الجمركية.

وأضاف ”ربما تُلغى بعض الرسوم. يمكننا أن نفعل ذلك تباعا“.

وقالت الصحيفة إن منوتشين حذر كذلك من أن إيطاليا وبريطانيا ستواجهان رسوما جمركية أمريكية إذا مضت الدولتان في خطط فرض ضريبة على شركات تكنولوجيا مثل جوجل وفيسبوك.
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