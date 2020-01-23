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ثقافة

الصداقة العجيبة.. هدية مصطفى غنايم للأطفال بمعرض الكتاب

الخميس 23/يناير/2020 - 04:13 ص
صدى البلد
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طارق موسى
صدر حديثا كتاب (الصداقة العجيبة) للكاتب مصطفى غنايم. ضمن سلسلة (سنابل) التى تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وينضوي الكتاب على عدد من القيم التربوية منها: قيمة الصداقة والوفاء وضرورة مراعاة الوالدين للحالة النفسية للأبناء ومشاركة الأبناء فى حلول المشاكل العائلية فضلا عن إعطاء الثقة للأبناء للتعبير عن آرائهم فى علاج المشكلات وأنهم ليسوا مجرد متلقين فقط إضافة إلى أهمية استخدام التكنولوجيا فى البحث والتعلم.

ويجيب الكتاب على عدد من التساؤلات: ما سر غضب سارة من والدتها.. وكيف توصل أخوها أحمد لحل لغز هذا الغضب وسر حزن أخته.. ولماذا وصفت هذه الصداقة بالعجيبة؟ إلى غير ذلك من التساؤلات التى أجاب عنها المؤلف بحبكة فنية درامية شيقة للأطفال.

جدير بالذكر بأن هذا العمل هو أحدث إصدارات الكاتب مصطفى غنايم لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الحادية الخمسين لعام 2020.

ويعد الإصدار السابع لغنايم للاطفال: وهى (البنت الطائرة _بنت السلطان والمعطف الأبيض _إيثار وحفلة عيد الميلاد _حواديت وحكايات من شعر أحمد شوقى للأطفال _عم أمين والمصباح السحرى _سالى والتابلت.
إضافة إلى عملين آخرين تحت الطبع هما: الوردة السمراء، ومبادرة أروى.
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