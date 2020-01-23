الدوري الإنجليزي.. توتنهام يهزم نورويتش سيتي على أرضه بهدفين دون هدف

حقق فريق توتنهام الفوز على ضيفه نورويتش سيتى بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذى أقيم على ملعب "توتنهام الجديد"، ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

انتهى الشوط الأول بتقدم توتنهام بهدف أحرزه ديلى ألى فى الدقيقة 38.

وسجل تيمو بوكي هدف التعادل لنورويتش سيتي في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

وعاد الكوري الجنوبي هيونج-مين سون فى تسجيل هدف الفوز للسبيرز فى الدقيقة 79.

وبتلك النتيجة يحتل توتنهام المركز السادس برصيد 34 نقطة، بفارق 6 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع المؤهل للمشاركة فى دورى أبطال أوروبا الموسم المقبل.

فيما يحتل نورويتش سيتي المركز الأخير برصيد 17 نقطة.