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نظام التعليم القديم فاشل.. طارق شوقي: اللي جاي ياخد درجات بس مش هيحبنا.. فيديو

الخميس 23/يناير/2020 - 02:35 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
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هاني حسين

قال طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن  الدول الأخرى تنظر إلى تجربة مصر في التعليم على أنها ناجحة بشكل كبير.


وأضاف طارق شوقي في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن نظام التعليم كان فاشلا ولم يكن لدينا ما نخسره، وكان علينا تطبيق منظومة التعليم الجديدة.


وتابع طارق شوقي "إحنا كنا بنكون فرحانين بالدرجات فقط  ولكن المحصول التعليمي للطالب صفر".


وأكمل طارق شوقي "اللي جاي ياخد درجة مش هيحبنا واللي جاي يتعلم هيحب نظام التعليم الجديد".


وأكد طارق شوقي "نعمل على إعادة بناء الإنسان وتشكيل مجتمع يتعلم ويعلم ويفكر، والتعليم متعة في كل مكان في العالم".

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