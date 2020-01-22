التعليم تتيح رابط استمارة التقدم الالكتروني لامتحانات الدبلومات الفنية 2020...طالب يحاول الهرب بورقة إجابة الجبر فى إعدادية بنها.. ختام 2 ثانوي بالفيوم

التعليم تتيح رابط استمارة التقدم الالكتروني لامتحانات الدبلومات الفنية 2020

طالب يحاول الهرب بورقة إجابة الجبر فى إمتحانات الإعدادية ببنها

مدير تعليم الإسماعيلية يعلن : غدا الخميس بدء تسليم أجهزة " التابلت التعليمي " للصف الأول الثانوي

بدون مشاكل.. انتهاء اليوم الخامس من امتحانات الشهادة الاعدادية بالبحيرة

ختام امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفيوم





‎أتاحت وزارة التربية والتعليم إمكانية التسجيل الإلكتروني لإستمارة التقدم لامتحانات إتمام شهادة الدبلومات الفنية صناعي – زراعي -تجارى، للعام الدراسى 2020/2019.





ويمكن للطالب التسجيل من خلال ( كود الطالب و كلمة السر) التى يحصل عليهما من خلال المدرسة المقيد عليها.

‎وأكدت الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم إتخاذ القرار بوزارة التربية والتعليم أن مديرى المدارس الثانوى الفنى سيقدمون الإرشاد والدعم الفنى للطلاب لتسجيل الإستمارة بصورة صحيحة.

جدير بالذكر انه يمكن الوصول لرابط استمارة امتحانات الدبلومات الفنية من خلال الضغط هنا









من ناحية أخرى شهدت لجنة الإعدادية بمدرسة القدس بإدارة بنها التعليمية واقعة إختفاء ورقة إجابة لاحد الطلاب ويدعي ا ع عقب ادائه إمتحان مادة الجبر حيث إكتشف ملاحظو اللجنة ومراقب الدور الواقعة وجري إستيقاف الطالب لعدم تسليمه الورقة حيث أخفاها ورفض الإفصاح عن مكانها.

وعلى الفور تم اخطار طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية الذي أمر بإجراء التحقيقات وإحالة الطالب للشئون القانونية بالمديرية للتحقيق وكشف ملابسات الواقعة وتحرير محضر إثبات حالة بإختفاء الورقة





وكان طلاب الإعدادية بمحافظة القليوبية قد أدوا امتحان مادة الجبر والذي جاء في مستوي الطالب العادي باستثناء نقطة في احد الاسئلة للطالب المتفوق حيث أدي 95 ألفا و538 طالبا الإمتحانات فى 407 لجان على مستوى 12 إدارة تعليمية وسط اجراءات مشددة.

وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ان الطلاب يؤدون الإمتحانات وسط إجراءات أمنية مشددة وبتنسيق كامل مع كل المديريات الخدمية وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين المديرية وبين كل المؤسسات





واكد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية انه من المقرر ان تبدأ عملية تسليم اجهزة التابلت التعليمي غدا الخميس وذلك بناءًا علي تعليمات الوزارة الواردة الي المديرية .

وتابع:سيتم البدء في تسليم اجهزة التابلت لطلاب الصف الاول الثانوي ( المنتظمين فقط ) بإشراف مركز التطوير التكنولوجي برئاسة عاطف صميدة مدير المركز واضاف بالنسبة للطلاب الذين سددوا بوليصة التأمين في البريد يتم التنبيه عليهم بضرورة حضورهم مع ولي الامر لاستلام التابلت ابتداء من الغد . والطلاب الذين لم يسددوا بوليصة التأمين يتم التنبيه عليهم اليوم بضرورة التسديد حتي يتم التسليم في اقرب فرصة .





ويتم تشكيل لجنة بكل مدرسة لإنجاز مهمة التسليم والتسجيل علي الحكومة الالكترونية للطلاب علي ان يقوم الاخصائي الموجود بالمدرسة بالتأكد من صلاحية الجهاز وانه قد تم تفعليه قبل التسليم للطلاب والا يتم تسليم اي جهاز يوجد به مشكلة .

وسيتم اتباع نفس اجراءات التسليم مثل العام الماضي والواردة بالكتاب الدوري رقم (14) لسنة 2018 تحت مسئولية مدير المدرسة واللجنة المشكلة بذلك وتنفيذ التعليمات بكل دقة .

ويتم التواصل مع مسئول الاحصاء بالادارة لتسجيل بيانات الطلاب بصفة دورية علي الحكومة الالكترونية بالمدرسة .









وأكد الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على انتهاء خامس ايام امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) للفصل الدراسى الأول 2019 / 2020 م واليوم الثامن والأخير لامتحان الصف الثاني الثانوي العام حيث أدى طلاب الشهادة الإعدادية العامة الإمتحان في مادتي الجبر والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والتي انطلقت اعتبارا من يوم الخميس الموافق 16/1/2020 وتستمر حتى الخميس الموافق 23/1/2020 ولمدة ستة ايام.





وقال وكيل تعليم البحيرة أن غرفة العمليات الرئيسية ومثيلاتها من غرف العمليات الفرعية بجميع الادارات التعليمية لم تتلق أي شكاوى حتى ساعته نتيجة للتعاون بين جميع الإدارات والمتابعة والمرور المستمر وحل المشكلات والتزام الجميع بالتعليمات المنظمة لسير الامتحانات.

وأشار سعد إلى أن عدد الطلبة الحضور في الشهادة الإعدادية العامة 92896 من إجمالي الطلبة المتقدمين سجل 93298 بنسبة حضور 99.6 بالمائة.

وفى سياق متصل انتهى رابع أيام إمتحان الشهادة الإعدادية المهنية للفصل الدراسى الأول 2019/2020 في مواد المجال النظري الصناعي والمجال النظري الزراعي والمجال النظري الإقتصاد المنزلي وتستمر حتى الخميس الموافق 23/1/2020 ولمدة خمسة أيام.

وسجل عدد الطلبة الحضور في الشهادة الإعدادية المهنية 6034 من إجمالي عدد الطلبة المتقدمين 6210 بنسبة حضور 97.2 بالمائة. كما اوضح سعد بأن طلاب الصف الأول الثانوي العام قد أدوا الامتحان ورقيًا في مادة التاريخ.

وفى سياق آخر أدى طلاب الصف الثانى الثانوي العام الإمتحان في مادتي الكيمياء والجغرافيا تقدم عدد 28451 طالبا ادى منهم 24802 الإمتحان إليكترونيًا ومنهم 3649 ادوا الإمتحان ورقيًا بنسبة حضور 99.8 بالمائة.

يذكر ان عدد اللجان التي يؤدى بها الإختبارات إليكترونيًا 106 لجان بينما يوجد عدد 3 لجان يتم الإختبارات بها ورقيًا بإجمالى عدد 109 لجان.





وتابع اليوم الدكتور محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، توزيع أسئلة مادتي الهندسة والتربية الدينية للصف الثالث الإعدادي بمحافظة الفيوم ، على الإدارات التعليمية من داخل المطبعة السرية بالمديرية اليوم الأربعاء 22 يناير 2020م .



