اللت والعجن.. نبيل الحلفاوي يهاجم منتقدي قرار الأهلي بشأن الرئاسة الشرفية

علق الفنان نبيل الحلفاوي علي بيان النادي الأهلي حول الرئاسة الشرفية للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية.





وكتب نبيل الحلفاوي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏بعد عودة العلاقة في إطار من الود والاحترام المتبادلين (اتضح أيضا في البيان أو الخطاب المشار إليه) يكون الخوض (واللت والعجن) في هذا الشأن (بافتراض حسن النية)غير مبرر ولا مفيد.. (وبافتراض سوئها) ليس إلا محاولة للنيل من إدارة الأهلي المحترمة أو سعيا لإعادة توترات أزعج البعض زوالها".





وقال الأهلي في بيان رسمي أمس الأربعاء :"إدارة النادي وهي تتمنى الشفاء العاجل للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وعودته من رحلة العلاج سالمًا لوطنه وأهله وكل محبيه، تؤكد أن الاستقالة التي تقدم بها آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، قبل ما يزيد على عام ونصف، لم يتطرق إليها مجلس الإدارة في اجتماعاته السابقة، والنادي الأهلي بتقاليده الراسخة لم يعتَد قبول استقالة أو إقالة أي من رؤساء شرف النادي على مدى التاريخ.





وأضاف:" كما أن المستشار تركي آل الشيخ مسؤول له قدره في دولة شقيقة تربطنا بها علاقة تاريخية، ولها مكانة خاصة في قلوب المصريين، ومجلس إدارة الأهلي تفهم في ذلك الوقت ما جرى للمساس بهذه العلاقة، التي يعتز بها النادي وقياداته، ولقد ترجمت الجلسات التي جرت مؤخرًا بين محمود الخطيب رئيس النادي، والمستشار تركي آل الشيخ، التقارب في وجهات النظر، ووضع ضوابط واضحة للتعاون في المرحلة المقبلة، بما يتوافق مع ثوابت النادي ورؤية مجلس إدارته، ويعكس للرأي العام ما يقدمه تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي من دعم كبير ورغبة صادقة منه في خدمة الأهلي وأعضائه وجماهيره في مجالات مختلفة".