في بيان رسمي.. الرجاء المغربي يطالب بتغيير حكم مباراته أمام الترجي

طالب فريق الرجاء المغربي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" بـ تغيير حكم مباراة الفريق أمام الترجي التونسي يوم 25 يناير المقبل في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2020.

وأكد فريق الرجاء في بيان رسمي أصدره مساء أمس، أن النادي علم من قبل أن أليوم نيانت سيكون هو حكم المباراة قبل أن يتم استبداله بـ الجامبي بكاري جاساما.

وجاء البيان الرسمي الذي أصدره الرجاء كالتالي : " تقدم نادي الرجاء الرياضي بطلب للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم يلتمس بموجبه استبدال الطاقم التحكيمي المعين للقاء الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا الذي سيجمع نادي الترجي الرياضي التونسي بنادي الرجاء الرياضي يوم 25 يناير الجاري بتونس العاصمة

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وأضاف البيان : "والمعلوم أن كاف قد عين الحكم الكاميروني أليوم نيانت لقيادة اللقاء قبل أن تقوم باستبداله بالحكم الجامبي السيد باكاري جاساما الذي يطالب النادي باستبداله "

وكشفت بعض التقارير المغربية أن تغيير الحكم جاء بسبب تحكيم نيانت لـ مباراة الترجي والافريقي والتي انتهت بفوز الترجي 2-1 بالدوري التونسي.